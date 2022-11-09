Помер український політик Юрій Кармазін

Помер відомий український політик, народний депутат кількох скликань Юрій Кармазін. Йому йшов 66-й рік.

Про смерть колишнього народного депутата повідомив голова Одеської райради Віталій Барвіненко.



«Пішов Юрій Кармазін. Працював з ним з 2007 по 2012 рік. Для багатьох некомфортний був, своєрідний, але однозначно яскравий. RIP», — йдеться у заяві.



Смерть політика підтвердили у його сім'ї.



«З життя пішла людина-легенда. Сьогодні о 10:00 перестало битися серце Юрія Анатолійовича Кармазіна, люблячого батька, чоловіка, людини, яка вкладала душу у майбутнє країни, але серце його завжди належало лише родині. На жаль, воно перестало битися. Сім'я втратила частину себе, а країна її творця. Царство Небесне! Вічна пам'ять!» — сказано у прощальних словах родини Юрія Кармазіна..

Політик свого часу був народним депутатом Верховної Ради ІІ, ІІІ, IV та VI скликань. Він входив у фракції «Громада», «Солідарність», «Наша Україна», «Наша Україна — Народна самооборона».

Голова Одеської районної ради Віталій Барвіненко на своїй Facebook-сторінці так написав про Кармазіна: «Пішов Юрій Кармазін. Працював з ним з 2007-го до 2012-го. Для багатьох некомфортний був, своєрідний, але однозначно яскравий. RIP».

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