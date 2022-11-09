Чим підгодувати кущі та дерева під зиму: дачники назвали ТОП-3 безкоштовних засобів

Незважаючи на те, що сезон роботи на городі практично закінчився, до остаточного настання холодів потрібно встигнути провести підживлення рослин під зиму.

Таке підживлення кущам та деревам необхідне для відновлення витрачених під час плодоношення сил, щоб пережити холод і підготуватися до нового сезону.

У цьому випадку частина садівників покладається на комплексні мінеральні добрива, частина обходиться народними хитрощами та розробками. При цьому, на думку садівників та городників, існують досить ефективні й абсолютно безкоштовні засоби.

Зола

Якщо це продукт, що залишився після горіння екологічно чистого матеріалу, то зола наситить ґрунт щонайменше 30 різними поживними елементами, серед яких необхідні рослинам калій, кальцій та фосфор. Разом з цим можна знизити кислотність ґрунту, покращити його структуру та прискорити розкладання залишків рослинності.

Однак при цьому способі підживлення існують свої обмеження.

Компост

Натуральне добрива. Відомо, що зріле добриво майже не відрізняється від чорнозему, але при цьому є більш повітряною та пухкою добавкою.

Яєчна шкаралупа

Використовується як для приготування настою, так і подрібнена на порошок. Останній варіант покращує структуру ґрунту, робить його пухким, зменшує кислотність і запобігає розвитку низки захворювань.

Всі ці інгредієнти не вимагають витрат і особливої підготовки для внесення в грунт, але їх заготівля вимагає часу.

Нагадаємо, раніше городники поділилися лайфхаком підживлення рослин за допомогою опалого листя.

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