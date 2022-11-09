Під Херсоном підірвали Даріївський міст через річку Інгулець (фото)

У середу, 9 листопада, в окупованій частині Херсонської області висадили у повітря Дар'ївський міст, що з'єднує береги річки Інгулець.

Передбачається, що його висадили у повітря російські війська, які демонстративно залишають правий берег Дніпра у Херсонській області.



Про це повідомляє РІА-Мелітополь.



Дар'ївський міст розташований на правому березі Дніпра неподалік окупованого Херсона.

Крім того, повідомляється про підрив переправ через канал біля Снігурівки у бік Херсона.

На думку військових, операція зі звільнення Херсона буде складною. Колишній заступник голови СБУ генерал Ягун вважає, що штурмів міста не буде, а буде гра на витіснення.

51

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram