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Україна

Під Херсоном підірвали Даріївський міст через річку Інгулець (фото)

14:22 9 листопада 2022
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У середу, 9 листопада, в окупованій частині Херсонської області висадили у повітря Дар'ївський міст, що з'єднує береги річки Інгулець.

Передбачається, що його висадили у повітря російські війська, які демонстративно залишають правий берег Дніпра у Херсонській області.

Про це повідомляє РІА-Мелітополь.

Дар'ївський міст розташований на правому березі Дніпра неподалік окупованого Херсона.

Крім того, повідомляється про підрив переправ через канал біля Снігурівки у бік Херсона.

На думку військових, операція зі звільнення Херсона буде складною. Колишній заступник голови СБУ генерал Ягун вважає, що штурмів міста не буде, а буде гра на витіснення.

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