Зінченко з «Арсеналом» вилетів із Кубка англійської ліги від екстренера «Шахтаря»: відеоогляд матчу

У рамках 1/16 фіналу Кубка футбольної ліги Англії лондонський «Арсенал», який виграв групу Ліги Європи та вийшов напряму до 1/8 фіналу єврокубку, приймав на своєму полі «Брайтон».

Лідер нинішнього сезону АПЛ зазнав сенсаційної поразки від команди, яку очолює екстренер «Шахтаря» Роберто де Дзербі, при цьому «каноніри» вели в рахунку по ходу першого тайму — 1:3 (Нкетіа, 20 — Велбек, 27, з пенальті, Мітома, 58, Лемпті, 71). Зазначимо, що український півзахисник лондонців Олександр Зінченко, який не грав весь жовтень через травму, вийшов на заміну на 72-й хвилині, уже за рахунку 3:1 на користь суперника, та не допоміг виправити становище.

Також на цій стадії відбувся мега-поєдинок між «Манчестер Сіті» та «Челсі». Підопічні Пепа Гвардіоли у видовищному протистоянні здобули перемогу завдяки двом голам упродовж п'яти хвилин другого тайму — 2:0 (Марез, 53, Альварес, 58).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Зінченко показав вечірній ритуал із маленькою донькою.

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