«Нервова ніч на Нікопольщині»: внаслідок обстрілу зруйновано багатоповерхівки, АЗС, лінії електропередач (фото)

У ніч проти четверга, 10 листопада, рашисти знов обстрілювали Дніпропетровщину — снаряди поцілили у низку об'єктів в Нікопольському районі.

«Нервова ніч на Нікопольщині… Росіяни поцілили по трьох громадах — Марганецькій, Червоногригорівській та Нікопольській. Били по мирних містах та селах з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії», — повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Фото зі сторінки Валентина Резніченка

Так, у Нікополі під час обстрілів постраждала 80-річна жінка. Вона отримала медичну допомогу та лікується вдома. В місті пошкоджені 10 багатоповерхових та приватних будинків, автозаправка, газогін та лінії електропередач. Вогнеборці ліквідували пожежу, що виникла на приватному обійсті.

Фото зі сторінки Валентина Резніченка

В Червоногригорівській громаді були понівечені будинки та електромережі.

Нагадаємо, що напередодні ворог атакував регіон дронами-камікадзе. У Дніпрі безпілотники влучили у логістичне підприємство, постраждали четверо людей. Всі вони у важкому стані шпиталізовані.

Фото зі сторінки Валентина Резніченка

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