Ворог атакував дронами-камікадзе Дніпро: у місті спалахнула пожежа, є тяжко поранені

Російські окупанти в ніч проти 9 листопада завдали масованого удару по Дніпропетровській області. Атакували дронами-камікадзе. Внаслідок атак постраждали четверо людей.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

За його словами, 5 ворожих боєприпасів, що баражують, знищила наша система ППО.

«Є і попадання. У Дніпрі безпілотники влучили у логістичне підприємство. Поранено 4 працівники. Усі у лікарні, троє — важкі», — зазначив Резніченко.

Після «прильотів» почалася сильна пожежа. Горіло понад 3000 квадратних метрів. Пожежне полум'я вже загасили. Зруйновано склади підприємства.

«По Нікопольському району росіяни стріляли „Градами“ та важкою артилерією. Постраждали дві громади — Мирівська та Марганецька. Люди вціліли», — додав голова ОДА.

У Марганецькій громаді пошкоджено приватні будинки та приватне підприємство. У Мирівській — будинки та лінія електропередач.

Нагадаємо, президент Зеленський у своєму нещодавньому відеозверненні розповів про складну ситуацію на ділянці фронту на Донбасі, де окупанти гинуть сотнями, але не припиняють спроб атакувати наші війська, намагаючись виконати наказ — вийти на адмінкордон Донецької області.

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