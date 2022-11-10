Окупанти припинили «евакуацію» з Херсона — охочих залишити місто більше немає, — Генштаб

Ворог продовжує вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках — за добу, що минула, Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Макіївка Луганської області та Соледар, Кліщіївка, Майорськ, Яковлівка, Андріївка, Білогорівка, Веселе, Невельське, Первомайське і Новомихайлівка Донецької області.

Про це повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Протягом зазначеного часу росіяни завдали 11 ракетних та 22 авіаційних удари, здійснив понад 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від цього постраждали райони понад 30 населених пунктів Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Сумської та Херсонської областей.

Авіація Сил оборони України завдала по ворогу 6 ударів. Під ураження потрапили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 4 позиції засобів протиповітряної оборони противника.

За добу, що минула, українські воїни на різних напрямках збили 5 БпЛА «Шахед» та 3 «Орлани». А ракетники та артилеристи уразили один пункт управління, один район зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів та інші важливі військові об’єкти окупантів.

«На тимчасово окупованій території АР Крим, в місті Джанкой, цивільну лікарню загарбники передали під військовий шпиталь. В ньому перебуває до 800 поранених окупантів. За уточненою інформацією, з міста Херсон припинено так звану евакуацію населення через відсутність охочих. У місті окупаційна влада припинила видачу заробітної платні та соціальних виплат», — повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, напередоді військове керівництво рф заявило, що відводить свої формування з правого берега Дніпра на лівий та нібито відходить з Херсону.

За даними аналітиків Інституту вивчення війни, російському контингенту знадобиться на це деякий час, але досі неясно, чи зможуть рашисти провести відхід у відносно хорошому порядку під тиском України.

«Битва за Херсон ще не закінчена, але російські війська вступили у нову фазу, віддаючи пріоритет відведенню своїх військ через річку в повному порядку та затримці українських військ, а не прагнучи повністю зупинити український контрнаступ. Український контрнаступ на херсонському напрямку з серпня — скоординована кампанія з перехоплення, спрямована на те, щоб змусити російські війська відійти за Дніпро, не вимагаючи великих наземних наступів українських військ, — найімовірніше, увінчався успіхом», — зазначається у повідомленні.

В ISW підкреслюють, що у попередні місяці українські війська постійно атакували мости через Дніпро та завдавали ударів по вузлах постачання та складам боєприпасів на східному березі річки, що знижувало можливості російських військ щодо постачання угруповання на західному березі. Такі удари поєднувалися з обережними та успішними наземними атаками по ключових точках, таких як Давидів Брід.

На думку експертів, командувач російськими силами в Україні генерал суровікін прямо визнав, що російські сили не можуть постачати своє угруповання в Херсоні, а російські джерела зазначають, що виведення військ є природним наслідком точкових та систематичних українських ударів.

В Інституті вивчення війни не погоджуються з припущенням, що відхід росіян може бути пасткою для ЗСУ. Втім, росіяни, безумовно, спробують уповільнити просування Сил оборони. Певні підрозділи можуть залишитися й у Херсоні, але такі бойові дії будуть засобом для виведення якомога більшої кількості російських частин у доброму стані.

«Російський інформаційний простір передбачувано відреагувало на оголошення про вихід з різним ступенем гніву та занепокоєння. Російські джерела також підкреслювали, що це велика поразка російських військ, оскільки вони втрачають територію, яку росія анексувала і вважає своєю», — вважають аналітики.

Нагадаємо, що про можливу провокацію з боку окупантів і створення ними хибного враження про справжні наміри росіян на Херсонщині говорила, зокрема, керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

Фото Генштабу ЗСУ

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