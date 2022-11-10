Президент України Володимир Зеленський у своєму черговому відеозверненні розповів про ситуацію на фронті та порадив українцям стримувати емоції на фоні інформації щодо російських заяв про відведення зс рф з правого берега Дніпра на лівий на Херсонщині.

За його словами, на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача детально розбиралася ситуація на фронті — на півдні та сході, особлива увага приділялася Донбасу.

«Зараз на Донеччині найбільше протистояння, дуже важливе, там багато вирішується. Будь-які втрати там — це втрати й далі в країні. Тому стоїмо. Стоїмо міцно. Нічого не здаємо. Південь. Потроху рухаємося, укріплюємо позиції крок за кроком. В інформаційному просторі сьогодні дуже багато радощів, і зрозуміло чому. Але емоції наші мають бути стриманими — завжди під час війни. Годувати ворога всіма деталями наших операцій точно не буду чи то на півдні, чи то на сході, чи то будь-де ще. Коли буде наш результат, кожен це побачить», — зазначив Зеленський.

Президент окрема наголосив на тому, що ворог просто так нізвідки не йде, якщо не відчуває сили: «Ворог не робить нам подарунків, не робить „жестів доброї волі“. Ми все це виборюємо. А коли виборюєш, треба розуміти, що кожен крок — це завжди спротив ворога, це завжди втрата життів наших героїв. Тому ми рухаємося дуже акуратно, без емоцій, без зайвого ризику. В інтересах звільнення всієї нашої землі і щоб втрати були якнайменші. Саме так ми забезпечимо звільнення Херсона, Каховки, Донецька, інших наших міст. Але це буде результатом саме наших зусиль, наших оборонних операцій. Тих, які зараз тривають, тих, які ще плануємо».

Володимир Зеленський також попередив російське керівництво щодо будь-яких спроб підірвати Каховську ГЕС і затопити нашу територію та зневоднити Запорізьку атомну станцію. «Це означатиме оголошення війни всьому світу. Подумайте, що з вами тоді буде», — наголосив він.

Також президент розповів, що під час засідання Ставки обговорювалися питання щодо постачання та виробництва української зброї, ремонта техніки, посилення ППО та ПРО, а також відновлення критичної інфраструктури, передусім енергетики, після російських терористичних ударів.

«Україна вистояла. Україна захищає себе. І обов’язково захистить. Це вже не питання — чи бути Україні та всьому українському. Україна є. Україна буде. А наші воріженьки згинуть — згинуть, як роса на сонці. Чи як російські переправи під ударами «Хаймарсів», — додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що президент України має намір взяти участь у саміті лідерів G20, який відбудеться 15−16 листопада на Балі в Індонезії. Раніше повідомлялося, що Зеленський не збирався брати участь у саміті, якщо на нього приїде путін.

Фото ОП

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