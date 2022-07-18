Даша Астаф'єва виставила на аукціон улюблену річ, щоби підтримати жінок на війні

Популярна співачка, актриса та волонтер Даша Астаф'єва, яка засумнівалася в щирості деяких артистів, які виступають за кордоном, виставила на аукціон улюблену річ. Вона надала як лот крутий світшот, щоб підтримати жінок-військовослужбовців. Даша приєдналася до ініціативи, щоби зібрати кошти на пошиття форми для мужніх захисниць. Стартова ціна лота — 3000 гривень, крок — 300. За 30 тисяч можна зробити експрес-викуп.

«Мета аукціону — зібрати кошти для пошиття жіночої військової форми для наших захисниць на передовій», — йдеться в Instagram Астаф'євій.

Нагадаємо, з перших днів російського вторгнення Даша Астаф'єва залишається у Києві. Вона готувала їжу, днями чистила картоплю.

Співачка вперше виступила перед військовими у Гостомелі та поділилася своїми емоціями від зустрічі.

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