Краса під час війни: Даша Астаф'єва провела фотосесію без штанів та зачарувала українців

Популярна співачка та волонтерка Даша Астаф'єва на якийсь час залишила роботу на кухні та зайнялася улюбленою справою — участю у фотозйомках.

Результат своїх творчих пошуків артистка виклала в Instagram.

Особливістю фотосесії стало те, що Даша знімалися без спідниці чи штанів — в одному лише худі та білих трусиках. Таким чином вона, як можна зрозуміти, хотіла оспівати красу українок.

«Гордість бути українкою. Наш новий кампейн з Дашею Астаф'євою саме про це — присвячений неймовірним жінкам із великим серцем, які продовжують рухатися вперед, не звертаючи уваги на складнощі», — підписано публікацію.

«Не зрозумію на костюм дивитися на чи Дашу, Даша справжня, дуже красива», «Нарешті фото жінки з реальною фігурою», «На Дашу, як і на Мерилін Монро, хоча мішок з-під картоплі одягни, вона буде чарівна», «Яка ж вона розкішна», — пишуть користувачі у коментарях.



Раніше актриса та зірка Playboy Даша Астаф'єва поділилася порадами, як зберегти фізичне та ментальне здоров'я під час війни.

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