Заброньованим працівникам продовжили відстрочку від мобілізації

Кабінет міністрів України встановив, що строки дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, наданих військовозобов'язаним відповідними рішеннями Міністерства економіки, які не закінчилися на день набрання чинності цією постановою, продовжуються автоматично на один місяць. Постанова Кабміну № 1259 від 4 листопада набула чинності 10 листопада.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно парламент ухвалив рішення щодо правили бронювання військовозобов'язаних. Зокрема, йдеться про військовозабовʼязаних в органах державної влади та місцевого самоврядування, у разі, коли це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів; на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг оборонного призначення для задоволення потреб Збройних Сил України, а також на критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення підприємствах.

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