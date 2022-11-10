Після того, як розЗМІ повідомили про загибель у ДТП колаборанта кирила стремоусова, якого окупанти призначили «заступником голови обладміністрації» Херсонської області, стало відомо про смерть ще одного запроданця, також у дорожньо-транспортній пригоді.

За інформацією спікера Одеської ОВА Сергія Братчука, «за спєрмоусовим погнався» колишній народний обранець Олексій Ременюк.

«Вчора у Криму бухущий екснардеп ВРУ 66-річний Олексій Ременюк, тікаючи від місцевих мусорів на своєму Range Rover, вилетів на зустрічку, де в… ся у вантажівку. Подох на місці», — пише Братчук та додає: «Дякуємо цим безстрашним водіям вантажівок, які за один день мінуснули двох ує… нів одразу».

Ременюк був народним депутатом України ІІІ та ІV скликань (1998—2006), членом партій «Громада», «Батьківщина» та «Русь Єдіная», яка свого часу була заборонена судом.

В 2003 році був співзасновником партії Слов'янський народно-патріотичний союз (СНПС), яку за три роки було перейменовано на Партію політики путіна. У березні 2022 року він заснував та став головою суспільно-політичного руху «За Русь Єдіную».

Відомо, що загинув він у Симферополі.

Нагадаємо, що у травні цього року під Запоряжжям загинув нардеп кількох скликань Давид Жванія. Це сталося під час артобстрілу, коли його автівка знаходилася біля блокпосту окупантів у районі села Новопокровка.

А у квітні, під час окупації росіянами Київщини, в Бучі рашисти застрелили колишнього нардепа Олександра Ржавського, який відмовився дати їм спиртне.

Фото зі сторінки Сергія Братчука

312

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram