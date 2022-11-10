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Суспільство та люди

Посвідчення водія прострочено: у МВС розповіли, що потрібно робити

14:55 10 листопада 2022
Посвідчення водія

Посвідчення водія, що було видане вперше і термін дії якого закінчився в період воєнного стану та протягом року з дня його скасування, продовжує діяти на території України. Про це йдеться у повідомленні МВС України.

«Якщо маєте обмежений час, то обміняти документ можна після припинення дії воєнного стану. Але якщо вирішили обміняти посвідчення водія, варто пам’ятати такі моменти: обмін документу вперше можна робити лише після закінчення строку його дії (наступного дня або пізніше); у період воєнного стану заміна водійського здійснюється без надання медичної довідки, лише паспорт, ідентифікаційний код та посвідчення водія. Послуга щодо обміну посвідчення водія надається лише особі, що здійснює обмін», — повідомили у відомстві.

Як писали «ФАКТИ», раніше в Україні Кабмін ухвалив рішення, згідно з якого від пластикового посвідчення водія можна буде відмовитися з 14 грудня.

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