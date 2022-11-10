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Суспільство та люди

Швейцарія подовжила спеціальний статус для десятків тисяч українських біженців

15:42 10 листопада 2022
Цюріх

Швейцарія, як і багато інших країн Європи, подовжила дію статусу тимчасового захисту громадянам України, які виїхали за кордон, рятуючись від війни.

Як повідомляє swissinfo.ch, українці можуть перебувати під захистом до березня 2024 року. Влада країни зазначила, що на даному етапі покращення ситуації в Україні не передбачається і що загроза ударів росіян по критичній інфраструктурі все ще існує.

За словами міністерки юстиції Карін Келлер-Саттера, люди в Україні побоюються холодної зими. Вона додала, що для того, щоб скасувати захисний статус S, потрібна стійка нормалізація ситуації. Наразі безпечне повернення біженців неможливе.

Зазначається, що на сьогоднішній день спеціальний статус біженців у Швейцарії набули близько 68 тисяч осіб. Статус захисту S дозволяє іноземцям виїжджати за кордон та повертатися до Швейцарії без дозволу на поїздку.

Нагадаємо, що раніше Болгарія продовжила програму розміщення українців, які рятуються від війни, на необмежений термін.

Фото Pixabay

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