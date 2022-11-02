Ще одна країна Європи на необмежений термін продовжила програму розміщення українських біженців

В країнах ЄС для українців продовжили терміни надання статусу захисту. А Болгарія, як Ірландія та Кіпр, продовжила програму розміщення українців, які рятуються від війни, на необмежений термін.

Як пише «Социалка.UA» з посиланням на видання The Sofia Globe, таке рішення ухвалив уряд країни. З словами тимчасового міністра внутрішніх справ Болгарії Івана Демерджиєва, українців віднині селитимуть не у готелях, а на державних об'єктах. Усіх українських біженців, які наразі живуть у готелях, переселять протягом двох тижнів листопада.

«Ми нікого не залишимо на вулиці, ті, хто потребує захисту, будуть розміщені в державних установах і їх підтримка триватиме», — наголосив Демерджиєв.

За офіційними даними, з 24 лютого до Болгарії в'їхали 852 998 українців. Тимчасовий захист отримали 143 670 осіб.

Нагадаємо, що міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала громадян, які знайшли прихисток за кордоном, утриматися від повернення в Україну протягом холодного періоду через складу ситуацію, що виникла внаслідок ворожих ударів по критичній інфраструктурі.

Фото Pixabay

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