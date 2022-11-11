27-річний захисник Гаель Ондуа включений до остаточного складу збірної Камеруну для участі у фінальному турнірі чемпіонату світу, що стартує 20 листопада у Катарі.

Примітно, що футболіст має подвійне громадянство — камерунське та російське, яке отримав, оскільки з дев'яти років проживав у росії (його батько був працівником посольства Камеруну в рф), і там же робив перші кроки у футболі, займаючись у школі московського «Локомотива», а також виступаючи за молодіжну команду ЦСКА.

Наприкінці 2017 року Гаель підписав контракт із луганською «Зорею», але через «темне минуле», пов'язане з виступом у росії, не провів за український клуб жодного матчу. З 2019-го виступав за швейцарський «Серветт», за який провів 59 матчів у всіх турнірах та забив 4 м'ячі, а перед стартом сезону-2021/2022 підписав контракт із німецьким «Ганновером».

Ще граючи у росії, Ондуа заявляв про бажання виступати за національну збірну країни-агресора, але в підсумку прийняв запрошення збірної Камеруну. Щоправда, своїми емоціями від потрапляння до списку учасників мундіалю Гаель вирішив поділитися російською мовою…

Додамо, що збірна Камеруну виступить у Катарі у групі G, де її суперниками стануть команди Бразилії, Сербії та Швейцарії. Матчем із останніми «невгамовні леви» стартують на турнірі 24 листопада.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у чемпіонаті країни-агресора забито фантастичний гол у ворота «комуністів».

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