«Цинічна відповідь держави-терориста»: Зеленський відреагував на удар рф по Миколаєву, внаслідок якого загинули люди

У ніч на п'ятницю, 11 листопада, російські війська, щоб помститися за звільнення ЗСУ Миколаївської області, атакували ракетами Миколаїв.

«Близько третьої години ночі Миколаїв вкотре зазнав ворожого ракетного обстрілу, попередньо зенітно-реактивної системи С-300», — сказано в повідомленні місцевої влади.

Одна з ракет потрапила у п'ятиповерховий житловий будинок, внаслідок чого було зруйновано всі п'ять поверхів одного з під'їздів. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються. Крім того, пошкодження зазнали житлові будинки, які розташовані поруч.

Рятувальники намагаються скоріше розібрати завали

Кількість потерпілих ще встановлюється

Будинок обрушився на автомобілі, що стояли під ним.

За повідомленнями мера міста Олександра Сенкевича, на ранок стало відомо про п'ятьох загиблих, загальна кількість постраждалих уточнюється.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку росіян із Миколаєва.

«Миколаїв. Цинічна відповідь держави-терориста на наші успіхи на фронті. Удар по п'ятиповерховому житловому будинку. Зруйновано з 5-го по 1-й поверх. На жаль, є загиблі та поранені. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються», — написав Зеленський.

Він наголосив, що окупанти відповідатимуть за кожен злочин проти України та українців.

Нагадаємо, в ніч проти 9 листопада ворог атакував дроном-камікадзе Дніпро, кілька городян отримали важкі поранення.

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