Мінус 710 окупантів, десять танків та вертоліт: названо втрати ворога за добу

Українські військові у запеклих боях із російськими окупантами на сході та півдні країни за минулу добу знищили ще 710 окупантів. Загалом же з початку повномасштабного вторгнення росія втратила 79 400 своїх військових.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Крім особового складу, бойові втрати противника за період з 24 лютого по 11 листопада орієнтовно склали:

танків — 2814 (+10 за добу),

бойових броньованих машин — 5696 (+14),

артилерійських систем — 1817 (+12),

вертольотів — 261 (+1) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1505 (+6),

автомобільної техніки та автоцистерн — 4259 (+17).

Зазначається, що найбільших втрат протягом минулої доби ворог зазнав на Бахмутському напрямку.

Нагадаємо, за словами президента Зеленського, лише за останні кілька днів ЗСУ змогли звільнити від ворога 41 населений пункт.

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