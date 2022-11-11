Мінус 710 окупантів, десять танків та вертоліт: названо втрати ворога за добу
Українські військові у запеклих боях із російськими окупантами на сході та півдні країни за минулу добу знищили ще 710 окупантів. Загалом же з початку повномасштабного вторгнення росія втратила 79 400 своїх військових.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Крім особового складу, бойові втрати противника за період з 24 лютого по 11 листопада орієнтовно склали:
- танків — 2814 (+10 за добу),
- бойових броньованих машин — 5696 (+14),
- артилерійських систем — 1817 (+12),
- вертольотів — 261 (+1) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1505 (+6),
- автомобільної техніки та автоцистерн — 4259 (+17).
Зазначається, що найбільших втрат протягом минулої доби ворог зазнав на Бахмутському напрямку.
Нагадаємо, за словами президента Зеленського, лише за останні кілька днів ЗСУ змогли звільнити від ворога 41 населений пункт.114
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