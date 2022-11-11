39.92 / 40.62 39.53 / 40.68
Київ: +9
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Мінус 710 окупантів, десять танків та вертоліт: названо втрати ворога за добу

10:40 11 листопада 2022
Артилерія ЗСУ

Українські військові у запеклих боях із російськими окупантами на сході та півдні країни за минулу добу знищили ще 710 окупантів. Загалом же з початку повномасштабного вторгнення росія втратила 79 400 своїх військових.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Крім особового складу, бойові втрати противника за період з 24 лютого по 11 листопада орієнтовно склали:

  • танків — 2814 (+10 за добу),
  • бойових броньованих машин — 5696 (+14),
  • артилерійських систем — 1817 (+12),
  • вертольотів — 261 (+1) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1505 (+6),
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 4259 (+17).

Зазначається, що найбільших втрат протягом минулої доби ворог зазнав на Бахмутському напрямку.

Нагадаємо, за словами президента Зеленського, лише за останні кілька днів ЗСУ змогли звільнити від ворога 41 населений пункт.

114

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Ані Лорак із дочкою Софією

«Копія турецької бабусі»: мовчунка Ані Лорак здивувала фото з 11-річною дочкою

листя

У рази краще за гній: безкоштовні «золоті» добрива, які можна використовувати у листопаді (відео)

«Гарячий ранок» для зрадників: у Мелітополі підірвали колаборанта&nbsp;— «головного зі спорту»

«Гарячий ранок» для зрадників: у Мелітополі підірвали колаборанта — «головного зі спорту»

Дзеркальна дата 11.11.2022

Що не можна робити в «небезпечну» дзеркальну дату 11.11.2022 та як правильно загадувати бажання

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту