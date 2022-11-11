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Події

Убив і викинув тіла на звалище: у Кременчуці позбавили життя подружжя

11:37 11 листопада 2022
Криміналісти на місці злочину

В Кременчуці на Полтавщині було знайдено вбитими 33-річну жінку та її 50-річного чоловіка. Їхні тіла виявили на міському сміттєзвалищі під час проведення слідчих дій.

Як повідомив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов, під час проведення процесуальних заходів оперативники та слідчі отримали докази причетності до вбивства 29-річного мешканця Кременчука.

Нині слідчим підрозділом призначені судові експертизи для встановлення причини смерті загиблих, а фігурантові вже повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого статтею 115 («Умисне вбивство») Кримінального кодексу України.

Крім того, у правоохоронців є підстави вважати, що підозрюваний може бути причетним до скоєння інших аналогічних злочинів на території міста та району.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті батько зарізав рідного сина.

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