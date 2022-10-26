COVID-обмеження повертаються: в одному з обласних центрів повернули масковий режим у транспорті та ТРЦ

Як і припускали медики, восени зростає кількість хворих на коронавірус. Через збільшення захворюваності на COVID-19 у Черкасах вирішили повернутись до обмежень та відновили масковий режим.



Про це повідомили у Черкаській міській раді.



Таке рішення було ухвалено на засіданні комісії ТЕБ та НС 25 жовтня. Знову на контролі всі протиепідемічні вимоги у місцях масового перебування людей — масковий режим, дотримання фізичної дистанції, правил особистої гігієни, користування антисептиками.



«Йдеться про дотримання маскового режиму в ТРЦ, закладах торгівлі, громадського харчування та інших соціально-важливих об'єктах. Також слід дотримуватися маскового режиму у громадському транспорті», — йдеться у повідомленні.



У Черкаській області з 17 по 23 жовтня зареєстрували 1084 випадки захворювання на COVID-19, з них 49 дітей.



Загалом в Україні минулого тижня було виявлено майже 17 тисяч випадків зараження коронавірусом. 189 людей померло від ускладнень хвороби. Крім того, названо новий симптом коронавірусу, який зустрічається у 83% випадків.



Тим часом у Києві поки не фіксують зростання хворих на COVID-19.



Нагадаємо, у МОЗ розповіли, як треба діяти, якщо людині відмовляють у вакцинації проти коронавірусу.

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