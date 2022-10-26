39.34 / 40.16 38.36 / 39.49
Київ: +12
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

COVID-обмеження повертаються: в одному з обласних центрів повернули масковий режим у транспорті та ТРЦ

18:31 26 жовтня 2022
хлопець

Як і припускали медики, восени зростає кількість хворих на коронавірус. Через збільшення захворюваності на COVID-19 у Черкасах вирішили повернутись до обмежень та відновили масковий режим.

Про це повідомили у Черкаській міській раді.

Таке рішення було ухвалено на засіданні комісії ТЕБ та НС 25 жовтня. Знову на контролі всі протиепідемічні вимоги у місцях масового перебування людей — масковий режим, дотримання фізичної дистанції, правил особистої гігієни, користування антисептиками.

«Йдеться про дотримання маскового режиму в ТРЦ, закладах торгівлі, громадського харчування та інших соціально-важливих об'єктах. Також слід дотримуватися маскового режиму у громадському транспорті», — йдеться у повідомленні.

У Черкаській області з 17 по 23 жовтня зареєстрували 1084 випадки захворювання на COVID-19, з них 49 дітей.

Загалом в Україні минулого тижня було виявлено майже 17 тисяч випадків зараження коронавірусом. 189 людей померло від ускладнень хвороби. Крім того, названо новий симптом коронавірусу, який зустрічається у 83% випадків.

Тим часом у Києві поки не фіксують зростання хворих на COVID-19.

Нагадаємо, у МОЗ розповіли, як треба діяти, якщо людині відмовляють у вакцинації проти коронавірусу.

111

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гривні

Українцям у листопаді виплатять по 3 тисячі гривень: як їх отримати

Інцидент у Музеї мадам Тюссо у Лондоні

Чарльзу III заїхали в обличчя шоколадним тортом

Галицькі рогалики

«Надзвичайно смачні галицькі рогалики»: приготуйте смакоту до філіжанки кави

Оладки без борошна

Оладки без борошна: друзі будуть у захваті від вашого рецепту

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту