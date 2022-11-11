«Зможе подолати всі системи протиракетної оборони»: Іран оголосив про розробку гіперзвукової ракети

У Тегерані, куди днями з секретним візитом їздив один з найближчих соратників путіна секретар радбезу рф Микола Патрушев, заявили, що вперше розробили гіперзвукову ракету, яка долає «всі системи протиповітряної оборони». «Ця гіперзвукова балістична ракета була розроблена для ураження щитів протиповітряної оборони», — про це заявив у четвер командувач Військово-повітряними силами Корпусу вартових ісламської революції генерал Аміралі Хаджізаде, повідомляє інформаційне агентство Fars.

Згідно з повідомленням, генерал додав, що, на його думку, на розробку системи, яка могла б перехопити снаряд, підуть десятиліття. За його словами, ракета, «яка націлена на системи протиракетної оборони противника», є якісним стрибком у ракетній галузі.

Гіперзвукові ракети можуть досягати швидкості, що більш ніж у п'ять разів перевищує швидкість звуку, і їх важко виявити радіолокаційним системам через їхню швидкість і порівняно невелику висоту польоту. Крім того, гіперзвукові ракети є маневровий, що ускладнює їх виявлення та перехоплення.

Повідомлень про випробування гіперзвукових ракет з боку Ірану поки що не надходило.

Лише кілька днів тому Іран визнав, що постачав росії безпілотники — хоча стверджував, що не робив цього з моменту російського вторгнення в Україну. Тегеран відкинув повідомлення про те, що також постачав Москві ракети.

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