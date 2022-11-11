«Кинули нас як приманку»: рашисти скаржаться на зрадників-командирів та стару зброю

Мобілізований із Курської області рф Олексій Пупинін розповів про величезні втрати серед російських військових у Луганській області. Запис телефонної розмови опублікувало видання «Верстка».

Відомо, що мобілізований рашист подзвонив своїй дружині та матері увечері 7 листопада:

«Нехай цей запис усі почують ***, в інтернет його виклади, що все це правда. Он хлопців „двохсотих“ вантажать. Другий мотострілковий батальйон, який приїхав із Воронежа, нас уже вважають безвісти зниклими. Людей ведуть на приманку у буквальному значенні слова, щоб розсекретити ЗСУ, артилерію. Людей відправляють на забій. Чуєш мене?»

Родичка військового рф коротко відповідає: «Чую, чую».

«Плюньте, будь ласка, в це *** Міноборони, *** їм всі мізки. Будь ласка, люди, допоможіть нам, — благає рашист. — Дуже складно. Наша стоїть арта. Стоїть посередині наш батальйон. Після нашого батальйону ЗСУ стоять. Озброєння взагалі немає. Працює артилерія, але б'є не туди. Взагалі не туди, просто поряд. Ми маємо зброю 85-го року. Ця броня уламками прошивається. Людям просто каски роздробило. Усі, що були там, лежали під артою та мінометами. Допоможіть нам. Ми не хочемо бути м'ясом. Суть така. Тобто нас відправляють на забій. Говорили нам одне, зараз за фактом інше».

За даними видання, родичі мобілізованих із Курська вже два дні поспіль виходили до будівлі військової прокуратури та адміністрації області.

Нагадаємо, днями обдурені мобілізовані рашисти знову влаштували бунт.

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