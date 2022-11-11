Салат «Королівська шуба»: смачне частування на будь-яке свято, і особливо на Новий рік (відео)
Популярний кулінарний блогер Наталія Калніна — майстриня з приготування незвичайних закусок та салатів. Цього разу на своєму каналі вона показала, як може виглядати популярний салат «Шуба» у новорічному, багатшому виконанні.
У своєму рецепті замість оселедця Наталя використала солону сьомгу (її вона засолила сама), а прикрасити салат вирішила червоною ікрою.
Весь список інгредієнтів:
- Сьомга с/с — 200 — 250г
- Картопля — 3 — 4 бульби
- Морква — 2 — 3 шт
- Буряк — 1 — 2шт
- Яйця — 4 шт
- Майонез — до смаку
- Ікра червона — 100 г (або за смаком)
Секрет блогера — ще й у тому, щоб натирати на тертці всі складові (крім риби, яку ріжуть кубиками чи шматочками) безпосередньо у салатник — так страва виходить повітрянішою.
А для тих, у кого немає часу навіть на Новий рік, придуманий «ледачий оселедець на шубі» — цей смачний і вишуканий закуска готується всього за 5 хвилин.237
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