Салат «Королівська шуба»: смачне частування на будь-яке свято, і особливо на Новий рік (відео)

Популярний кулінарний блогер Наталія Калніна — майстриня з приготування незвичайних закусок та салатів. Цього разу на своєму каналі вона показала, як може виглядати популярний салат «Шуба» у новорічному, багатшому виконанні.

У своєму рецепті замість оселедця Наталя використала солону сьомгу (її вона засолила сама), а прикрасити салат вирішила червоною ікрою.

Весь список інгредієнтів:

Сьомга с/с — 200 — 250г

Картопля — 3 — 4 бульби

Морква — 2 — 3 шт

Буряк — 1 — 2шт

Яйця — 4 шт

Майонез — до смаку

Ікра червона — 100 г (або за смаком)

Секрет блогера — ще й у тому, щоб натирати на тертці всі складові (крім риби, яку ріжуть кубиками чи шматочками) безпосередньо у салатник — так страва виходить повітрянішою.

А для тих, у кого немає часу навіть на Новий рік, придуманий «ледачий оселедець на шубі» — цей смачний і вишуканий закуска готується всього за 5 хвилин.

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