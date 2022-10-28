Посол скумбрії «Рибне сало»: неймовірна смакота — можна готувати про запас та в потрібний момент подати до столу

Фудблогерка Наталя Калніна — авторка багатьох оригінальних рецептів. Нещодавно вона запропонувала зовсім новий салат з кабачків, а днями розповіла, як засолити рибу, щоб вийшов чудовий результат.



За словами Калніної, така засолка риби користується популярністю на крайній півночі. Страва ще називається «Рибне сало».

«Я люблю таке рибне сало за те, що можна наготувати про запас покласти у морозильну камеру, а потім коли потрібно дістати з морозильної камери й подати до столу, наприклад, з бородинським хлібом або просто з картоплею, смачно дуже і виглядає чудово», — зазначає Наталя.

Продукти:

Скумбрія свіжоморожена — 2 шт.

Цукор — 1ст.

Сіль — 1ст.

Чорний перець — ½ ч.л. (або до смаку)



Для начинки:

Кріп — 50 — 100 г

Часник — 2зуб

Рослинна олія — 1 — 2ст.л. Приготування : Свіжоморожену скумбрію розморозити, видалити голову, відокремити кісточки та розділити на 4 філе. Змішати сіль, цукор та спеції. Посипати рибу сумішшю з усіх боків. Порубати ножем кріп, часник і змішати з олією. На половинку рибного філе покласти начинку, рівномірно розподілити та накрити другим філе. Потім загорнути у харчову плівку.

Те саме зробити з другим філе. Обидві рибки покласти у холодильник на добу. Потім прибрати у морозильну камеру. Коли риба замерзне, можна різати на шматочки та дегустувати.



Нагадаємо, відома кулінарна блогерка Людмила Борщ розповіла, як приготувати салат «Мімоза», щоб він вийшов з новим смаком.

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