Лінивий оселедець на шубі: смачна та вишукана закуска на Новій рік, яка готується за 5 хвилин

Оселедець під шубою, як і салат «Мімоза», — закуска, яка матиме успіх на святковому столі. Гості її з'їдять дуже швидко! Зовнішній вигляд і відмінний смак обов'язково порадують всіх.



Є кілька варіантів цього салату. Пропонуємо варіант лінивого оселедця під шубою.



Продукти

оселедець — 1 шт.;

картопля — 1 шт.;

буряк — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

цибуля ріпчаста — 0,5 шт.;

курячі яйця — 3 шт.;

майонез — 4 ст. л.;

зелень — до смаку;

сіль до смаку.

Приготування

Овочі та яйця краще відварити з вечора.

Оселедець промити, обробити на філе, порізати трохи більше, ніж зазвичай.

Покласти шматочки у глибокий салатник.

Очистити овочі, цибулю, яйця. Один жовток відкласти для оздоблення верху.

Цибулю дрібно нарізати і додати до оселедця, перемішати.

Натерти на великій тертці картоплю, моркву, яйця. В останню чергу — буряки.

Буряк трохи посолити, додати майонез і ретельно перемішати.

Накрити і поставити хвилин на 15−20 у холодильник, щоб овочі трохи остигли.

Перекласти салат у глибоке блюдо, верх прикрасити тертим жовтком та гілочками зелені.



Існує ще варіант оселедця на шубі. Така закуска справді прикрасить святковий стіл та приготувати її можна буквально за 5 хвилин.



Продукти



4 яйця

8 шматочків оселедця

1 буряк

½ цибулини

100 мл питної води

2 ст. л. 6% яблучного оцту

1 ст. л. цукру

3 ст. л. майонезу

для прикраси — петрушка.



Приготування



Відварити буряк та яйця.



Поки вони варяться, замаринувати половину цибулини у суміші з води, оцту та цукру.



Варений буряк натерти.



Варені яйця розрізати навпіл, видалити жовтки та розім'яти їх вилкою.



Білки викласти на блюдо.



Жовтки змішати з буряком, маринованою цибулею та майонезом.



Наповнити половинки білки начинкою.



Зверху викласти шматочки оселедця та прикрасити зеленню.

Такий же оселедець можна готувати на шматочках чорного хліба або в тарталетках.

«Шубу» можна прикрасити так, що салат буде виглядати як торт.



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