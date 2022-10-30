Лінивий оселедець на шубі: смачна та вишукана закуска на Новій рік, яка готується за 5 хвилин
Оселедець під шубою, як і салат «Мімоза», — закуска, яка матиме успіх на святковому столі. Гості її з'їдять дуже швидко! Зовнішній вигляд і відмінний смак обов'язково порадують всіх.
Є кілька варіантів цього салату. Пропонуємо варіант лінивого оселедця під шубою.
Продукти
оселедець — 1 шт.;
картопля — 1 шт.;
буряк — 1 шт.;
морква — 1 шт.;
цибуля ріпчаста — 0,5 шт.;
курячі яйця — 3 шт.;
майонез — 4 ст. л.;
зелень — до смаку;
сіль до смаку.
Приготування
Овочі та яйця краще відварити з вечора.
Оселедець промити, обробити на філе, порізати трохи більше, ніж зазвичай.
Покласти шматочки у глибокий салатник.
Очистити овочі, цибулю, яйця. Один жовток відкласти для оздоблення верху.
Цибулю дрібно нарізати і додати до оселедця, перемішати.
Натерти на великій тертці картоплю, моркву, яйця. В останню чергу — буряки.
Буряк трохи посолити, додати майонез і ретельно перемішати.
Накрити і поставити хвилин на 15−20 у холодильник, щоб овочі трохи остигли.
Перекласти салат у глибоке блюдо, верх прикрасити тертим жовтком та гілочками зелені.
Існує ще варіант оселедця на шубі. Така закуска справді прикрасить святковий стіл та приготувати її можна буквально за 5 хвилин.
Продукти
4 яйця
8 шматочків оселедця
1 буряк
½ цибулини
100 мл питної води
2 ст. л. 6% яблучного оцту
1 ст. л. цукру
3 ст. л. майонезу
для прикраси — петрушка.
Приготування
Відварити буряк та яйця.
Поки вони варяться, замаринувати половину цибулини у суміші з води, оцту та цукру.
Варений буряк натерти.
Варені яйця розрізати навпіл, видалити жовтки та розім'яти їх вилкою.
Білки викласти на блюдо.
Жовтки змішати з буряком, маринованою цибулею та майонезом.
Наповнити половинки білки начинкою.
Зверху викласти шматочки оселедця та прикрасити зеленню.
Такий же оселедець можна готувати на шматочках чорного хліба або в тарталетках.
«Шубу» можна прикрасити так, що салат буде виглядати як торт.
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