39.09 / 39.92 38.37 / 39.43
Київ: +13
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Лінивий оселедець на шубі: смачна та вишукана закуска на Новій рік, яка готується за 5 хвилин

12:29 30 жовтня 2022
оселедець

Оселедець під шубою, як і салат «Мімоза», — закуска, яка матиме успіх на святковому столі. Гості її з'їдять дуже швидко! Зовнішній вигляд і відмінний смак обов'язково порадують всіх.

Є кілька варіантів цього салату. Пропонуємо варіант лінивого оселедця під шубою.

Продукти
оселедець — 1 шт.;
картопля — 1 шт.;
буряк — 1 шт.;
морква — 1 шт.;
цибуля ріпчаста — 0,5 шт.;
курячі яйця — 3 шт.;
майонез — 4 ст. л.;
зелень — до смаку;
сіль до смаку.

Приготування
Овочі та яйця краще відварити з вечора.

Оселедець промити, обробити на філе, порізати трохи більше, ніж зазвичай.

Покласти шматочки у глибокий салатник.

Очистити овочі, цибулю, яйця. Один жовток відкласти для оздоблення верху.

Цибулю дрібно нарізати і додати до оселедця, перемішати.

Натерти на великій тертці картоплю, моркву, яйця. В останню чергу — буряки.

Буряк трохи посолити, додати майонез і ретельно перемішати.

Накрити і поставити хвилин на 15−20 у холодильник, щоб овочі трохи остигли.

Перекласти салат у глибоке блюдо, верх прикрасити тертим жовтком та гілочками зелені.

Існує ще варіант оселедця на шубі. Така закуска справді прикрасить святковий стіл та приготувати її можна буквально за 5 хвилин.

Продукти

4 яйця
8 шматочків оселедця
1 буряк
½ цибулини
100 мл питної води
2 ст. л. 6% яблучного оцту
1 ст. л. цукру
3 ст. л. майонезу
для прикраси — петрушка.

Приготування

Відварити буряк та яйця.

Поки вони варяться, замаринувати половину цибулини у суміші з води, оцту та цукру.

Варений буряк натерти.

Варені яйця розрізати навпіл, видалити жовтки та розім'яти їх вилкою.

Білки викласти на блюдо.

Жовтки змішати з буряком, маринованою цибулею та майонезом.

Наповнити половинки білки начинкою.

Зверху викласти шматочки оселедця та прикрасити зеленню.

Такий же оселедець можна готувати на шматочках чорного хліба або в тарталетках.

«Шубу» можна прикрасити так, що салат буде виглядати як торт.


Раніше «ФАКТИ» ділилися рецептом засолювання скумбрії, яку можна приготувати про запас.

128

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Хаві Мартінес

«У нього найбільший пеніс»: чемпіон світу вразив заявою про ексодноклубника з «Баварії» (відео)

Тарас Редькін

«Тарас міг катапультуватися, але не став, щоб відвести літак від села»: на Миколаївщині героїчно загинув пілот-винищувач

скумбрія

Засол скумбрії «Рибне сало»: неймовірна смакота — можна готувати про запас та в потрібний момент подати до столу

салат

«Ходовий салат» на всі випадки життя від Людмили Борщ: готується за лічені хвилини — так ви «Мімозу» ще не готували! (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту