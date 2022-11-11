«Поїдуть жити до США»: Шакіра і Піке досягли домовленості щодо опіки над двома дітьми

П'ять місяців минуло з того часу, коли співачка Шакіра та футболіст Жерар Піке оголосили про своє розлучення після 12 років стосунків та народження двох спільних дітей — 9-річного Мілана та 7-річного Саші. З моменту цієї заяви головним питанням було те, що станеться з їхніми дітьми, оскільки їхні батьки мали проєкти, які відволікали їх один від одного. Піке продовжить кар'єру в «Барселоні», де у нього контракт до червня 2024 року, хоча минулого тижня він зробив несподівану заяву про те, що йде з футболу. Шакіра зосередилася на своїй музиці і житиме в Маямі (США). Зрештою, рано вранці у вівторок колишнє подружжя досягло домовленості, згідно з якою колумбієць отримує опіку над дітьми, повідомляють джерела, близькі до артиста, інформує El Pais.

Коли різдвяний період закінчиться, Шакіра поїде жити до Мілана і Саші в Маямі. Після більш ніж 13-годинних переговорів, які тривали весь понеділок, о 1.30 ранку цього вівторка колишнє подружжя під керівництвом своїх адвокатів змогло дійти згоди. Піке зможе перетинати Атлантику, щоб побачити своїх дітей стільки разів, скільки захоче, а витрати будуть оплачуватися обома, хоча деталі угоди, яка вже підписана і невідомо, в якому обсязі вона буде оприлюднена, ще не узгоджена.

За даними видання, маленькі діти експари піддаються безперервному цькуванню з боку ЗМІ в Барселоні, де в понеділок, наприклад, біля їхнього будинку чергували більше десятка папараці. Співачка завжди хотіла уникнути цього впливу на своїх дітей, який в останні місяці, після розставання, посилився. Саме тому Піке вирішив задовольнити прохання Шакіри відвезти їх до Америки. Її батьки, колумбійці за походженням, мають громадянство США, а сама вона тривалий час перебуває у Маямі по роботі.

Ті, хто знає Шакіру, кажуть, що діти — це центр її життя.

«На заходах, на концертах, між записами… вона завжди годувала своїх дітей грудьми, на зустрічах, де завгодно, — розповідають близькі до неї джерела. — Тому постійна увага ЗМІ є дуже неприємною для вокалістки і вона прагне тримати їх подалі від Барселони. Співачка і футболіст зустрічалися віч-на-віч до чотирьох разів, щоб обговорити це питання. Він погодився, що заради дітей їм краще змінити місце проживання і влаштувати своє життя там».

Нагадаємо, легендарний Жерар Піке попрощався з «Барселоною» та футболом зворушливим відео.

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