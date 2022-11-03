Легендарний Жерар Піке попрощався з «Барселоною» та футболом зворушливим відео

Знаменитий футболіст «Барселони» Жерар Піке, який влітку розлучився з поп-зіркою Шакірою, несподівано оголосив у соціальних мережах про те, що залишає каталонський клуб і завершує кар'єру.

35-річний чемпіон світу та Європи опублікував зворушливе прощальне відео, в якому, зокрема, заявив, що суботня гра проти «Альмерії» на «Камп Ноу» стане для нього прощальною.

«Ви, фанати «Барси», дали мені все, і тепер, коли мрії тієї дитини здійснилися, я хочу сказати вам, що настав час замкнути це коло. Я завжди казав, що після «Барси» іншої команди не буде, так і станеться. Цієї суботи буде моя остання гра на «Камп Ноу», — сказав Жерар Піке .

Зазначимо, що легенда футболу прийшла до школи «Барселони» 25 років тому. 2004 року він перебрався до «Манчестер Юнайтед», з яким виграв Лігу чемпіонів-2007/2008 (2006-го захисник провів рік в оренді в «Сарагосі»). Останні 14 років футболіст незмінно захищав кольори каталонського гранда.

За цей час разом з «Барселоною» Піке виграв вісім чемпіонатів Іспанії, сім Кубків країни, шість національних Суперкубків, три Ліги чемпіонів, три Суперкубки УЄФА та три клубні чемпіонати світу. У 2010 році Жерар був визнаний найкращим захисником іспанської примери, цього ж року він став чемпіоном світу у складі збірної Іспанії, з якою взяв «золото» і на Євро-2012 в Україні та Польщі.

Жерар Піке завоював з "Барселоною" 30 (!) трофеїв

Додамо, що у тривалих стосунках з Шакірою у Жерара Піке народилися два сини — Мілан та Саша. Після розлучення зі співачкою футболіст зустрічається з 23-річною Кларою Чіа Марті, яка працює у його продюсерському центрі.

Жерар із синами

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що від Жерара Піке через зради Шакірі відписалися в Instagram 5 мільйонів підписників.

Фото ФК «Барселона»

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