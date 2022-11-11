Україна розгромила Нідерланди у відборі на ЧС з баскетболу: відеоогляд матчу

Чоловіча збірна України з баскетболу, яка прикро програла Польщі та залишилася без чвертьфіналу Євробаскету, провела у п'ятницю, 11 листопада, черговий матч у рамках відбору на чемпіонат світу. Слідом за поразками від Італії (89:97) та Ісландії (88:91 в овертаймі) підопічні Айнарса Багатскіса вирушили в гості до аутсайдера групи — Нідерландів.

Кваліфікація ЧС-2023

Нідерланди — Україна — 77:96 (21:28, 14:31, 21:19, 21:18)

Україна: Сидоров (25 очок), Кравцов (14), Бобров (11), Ткаченко (10), Липовий (9), Герун (8), Крутоус (5), Лукашов (5), Войналович (4), Ковальов (0).

У звітному поєдинку «жовто-синім» не змогли допомогти наші представники у НБА — Святослав Михайлюк та Олексій Лень. Утім, і без них підопічні Айнарса Багатскіса здобули впевнену перемогу.

Уже зі старту поєдинку «жовто-сині» показали серйозний настрій, повівши в рахунку 17:2. Господарі трохи виправили своє становище до кінця першої чверті, але у другій десятихвилинці наші хлопці лише збільшили свою перевагу та пішли на велику перерву, ведучи в рахунку в 24 очки — 59:35. Блискуче себе проявив у першій половині матчу Ілля Сидоров, який набрав 21 очко.

Маючи такий солідний гандикап, «жовто-сині» дозволили супернику трохи скоротити відставання після великої перерви, але все ж таки голландці не змогли уникнути розгромної поразки — 77:96.

Найрезультативнішим гравцем збірної України став захисник Ілля Сидоров, який виступає за чеський «Їндржихув Градець» — 25 очок, у голландців найбільше закинув захисник бельгійського «Остенде» Кеє ван дер Вурст — 19 пунктів.

Ще у двох матчах ігрового дня Ісландія прийме на своєму майданчику Грузію, а Італія — Іспанію. Обидва поєдинки завершаться пізно увечері.

Становище команд: 1. Іспанія — 11 очок (7); 2. Італія — 11 (7); 3. Ісландія — 10 (6); 4. Україна — 9 (7); 5. Грузія — 9 (6); 6. Нідерланди — 7 (7).

У наступному матчі відбору збірна України прийме 14 листопада в Ризі у номінально домашньому матчі збірну Ісландії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарний баскетбольний тренер іспанець Хосе Марія Мартін Урбано помер просто на стадіоні під час матчу рідної команди.

Фото fiba.com

61

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram