Україна розгромила Нідерланди у відборі на ЧС з баскетболу: відеоогляд матчу
Чоловіча збірна України з баскетболу, яка прикро програла Польщі та залишилася без чвертьфіналу Євробаскету, провела у п'ятницю, 11 листопада, черговий матч у рамках відбору на чемпіонат світу. Слідом за поразками від Італії (89:97) та Ісландії (88:91 в овертаймі) підопічні Айнарса Багатскіса вирушили в гості до аутсайдера групи — Нідерландів.
Кваліфікація ЧС-2023
Нідерланди — Україна — 77:96 (21:28, 14:31, 21:19, 21:18)
Україна: Сидоров (25 очок), Кравцов (14), Бобров (11), Ткаченко (10), Липовий (9), Герун (8), Крутоус (5), Лукашов (5), Войналович (4), Ковальов (0).
У звітному поєдинку «жовто-синім» не змогли допомогти наші представники у НБА — Святослав Михайлюк та Олексій Лень. Утім, і без них підопічні Айнарса Багатскіса здобули впевнену перемогу.
Уже зі старту поєдинку «жовто-сині» показали серйозний настрій, повівши в рахунку 17:2. Господарі трохи виправили своє становище до кінця першої чверті, але у другій десятихвилинці наші хлопці лише збільшили свою перевагу та пішли на велику перерву, ведучи в рахунку в 24 очки — 59:35. Блискуче себе проявив у першій половині матчу Ілля Сидоров, який набрав 21 очко.
Маючи такий солідний гандикап, «жовто-сині» дозволили супернику трохи скоротити відставання після великої перерви, але все ж таки голландці не змогли уникнути розгромної поразки — 77:96.
Найрезультативнішим гравцем збірної України став захисник Ілля Сидоров, який виступає за чеський «Їндржихув Градець» — 25 очок, у голландців найбільше закинув захисник бельгійського «Остенде» Кеє ван дер Вурст — 19 пунктів.
Ще у двох матчах ігрового дня Ісландія прийме на своєму майданчику Грузію, а Італія — Іспанію. Обидва поєдинки завершаться пізно увечері.
Становище команд: 1. Іспанія — 11 очок (7); 2. Італія — 11 (7); 3. Ісландія — 10 (6); 4. Україна — 9 (7); 5. Грузія — 9 (6); 6. Нідерланди — 7 (7).
У наступному матчі відбору збірна України прийме 14 листопада в Ризі у номінально домашньому матчі збірну Ісландії.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарний баскетбольний тренер іспанець Хосе Марія Мартін Урбано помер просто на стадіоні під час матчу рідної команди.
Фото fiba.com61
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram