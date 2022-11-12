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Накопичують запас ракет: у командуванні Повітряних сил назвали дату можливого масованого удару по Україні

13:01 12 листопада 2022
Запуск «Іскандера»

Нового масованого ракетного удару по Україні може бути завдано під час саміту «Великої двадцятки"15−16 листопада. Про це в ефірі «Єдиних новин» заявив спікер командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

За його словами, якраз нині в рф накопичують боєзапас для завдання удару, хоча резерв вже значно вичерпаний.

«Ті ракети, які були у них до повномасштабного вторгнення, робилися ними роками. Їх складували, підвозили, розміщували… Це дуже складний процес виготовлення ракети. Це не один день-два робиться», — пояснив він.

Тож, завдавши по Україні неймовірну кількість ракетних ударів, нині окупанти вже не можуть собі дозволити часто випускати такі самі залпи, як пам'ятного для співвітчизників дня 10 жовтня.

Зазначимо, раніше військовий експерт Олег Жданов вже попереджав про можливість повторення масованих ракетних атак по Україні до 15 листопада.

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