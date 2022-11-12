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Ідеально до м'ясних страв: простий та смачний цибульний салат по-польськи

14:46 12 листопада 2022
Ідеально до м&#39;ясних страв: простий та смачний цибульний салат по-польськи

Польща, яка допомагає Україні у війні з рф, стала рідною та близькою для всіх співвітчизників. Тому не дивно, що українці хочуть більше знати про звичаї цієї країни, включно з її досить різноманітною кухнею.

Включає вона і салати, наприклад, на основі цибулі, маринованих огірків та яблук.

Для приготування цибулевого салату по-польськи візьміть:

  • цибуля ріпчаста — 1 шт
  • огірки мариновані — 2 шт
  • яблука — 3 шт

Для заправки змішайте 3 столові ложки майонезу з ложкою сметани і ложкою гірчиці, додайте туди 1 чайну ложку лимонного соку, сіль, перець за смаком.

Етапи приготування:

  • цибулю та огірки дрібно нарізати
  • яблука очистити від шкірки, видалити серцевину та нарізати дрібними кубиками, змішати з цибулею та огірками
  • заправити салат соусом і перемішати
  • Перед подачею поставити в холодильник на півгодини.

Нагадаємо, раніше ЗМІ підрахували, скільки українцям коштуватиме улюблена новорічна страва — салат «Олів'є».

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