Ідеально до м'ясних страв: простий та смачний цибульний салат по-польськи
Польща, яка допомагає Україні у війні з рф, стала рідною та близькою для всіх співвітчизників. Тому не дивно, що українці хочуть більше знати про звичаї цієї країни, включно з її досить різноманітною кухнею.
Включає вона і салати, наприклад, на основі цибулі, маринованих огірків та яблук.
Для приготування цибулевого салату по-польськи візьміть:
- цибуля ріпчаста — 1 шт
- огірки мариновані — 2 шт
- яблука — 3 шт
Для заправки змішайте 3 столові ложки майонезу з ложкою сметани і ложкою гірчиці, додайте туди 1 чайну ложку лимонного соку, сіль, перець за смаком.
Етапи приготування:
- цибулю та огірки дрібно нарізати
- яблука очистити від шкірки, видалити серцевину та нарізати дрібними кубиками, змішати з цибулею та огірками
- заправити салат соусом і перемішати
- Перед подачею поставити в холодильник на півгодини.
Нагадаємо, раніше ЗМІ підрахували, скільки українцям коштуватиме улюблена новорічна страва — салат «Олів'є».328
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram