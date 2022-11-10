Окупанти почали знищення Херсона: підірвано котельні та телецентр

Росіяни перед відступом почали знищувати окупований Херсон. У місті підірвали котельні і об’єкт обленерго. Окрім того, росіяни підірвали телецентр, який знаходиться біля телевежі. Сама телевежа ціла. Про це повідомили місцеві жителі, пише МОСТ.

Як писали «ФАКТИ», раніше військовий експерт Олег Жданов заявив, що росіяни планують влаштувати в обласному центрі пастку Силам оборони України.

«Я це називаю „операція під чужим прапором“. Спецназ і десант (переодягнуті у цивільну форму) роблять довготривалі вогневі точки в житлових масивах і чинитимуть опір. На камеру це буде все знято, що нібито цивільні люди чинять опір Збройним Силам України», — озвучив Жданов одну із версій подій.

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