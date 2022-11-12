У Дніпрі помер пес Крим, сім'ю якого вбила ракета рашистів

29 вересня рашисти обстріляли ракетами Дніпро, одна з них поцілила у приватний будинкок — бабуся, жінка та двоє дітей загинули. Тоді вижив лише 12-річний пес Крим, якого побачили на руїнах будинку рятувальники.

І ось тепер не стало і собаки, яку весь цей час доглядали волонтери.

«З великим сумом повідомляю, що серце нашого пса Крима зупинилося. Російська підлість та її злочини іноді досягають своїх результатів. RIP», — повідомив заступник мера міста Михайло Лисенко.

Сім'я, в якій жив Крим, мешкала у центрі Дніпра. Батько пішов на фронт, а мати вирішила перевезти дітей — 9-річну Василису та 8-річного Івана до мами. Її будинок знаходився в іншому районі. Жінка думала, що там буде безпечніше…

Ексклюзивний матеріал «Наташу з мамою та дітьми досі не можуть поховати — не зібрали всі рештки»: історія родини, яку в Дніпрі вбила російська ракета, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото ДСНС

399

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram