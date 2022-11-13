Убив молотком і розчленував: на Дніпропетровщині душогуб позбавив життя гостю з Миколаєва

У Павлограді на Дніпропетровщині 54-річний чоловік насмерть забив молотком 48-річну жінку, яка прибула з Миколаївської області. Аби приховати свій злочин, вбивця розчленував тіло і залишив у пакетах на березі місцевої водойми.

Як повідомили поліцейські Павлоградського районного відділу поліції, 30 жовтня у сусідньому районі міста було виявлено п’ять поліетиленових пакетів з фрагментами жіночого тіла. Також з’ясувалося, що останнім часом потерпіла тісно спілкувалась з 54-річним жителем Павлограда.

У квартирі чоловіка відбувся обшук, в ході якого були виявлені речові докази. Було встановлено, що в середині жовтня потерпіла була в гостях у чоловіка, де між ними виникла сварка. Під час конфлікту підозрюваний завдав жінці декілька ударів молотком по голові, а наступного дня виявив її мертвою.

Того ж дня на велосипеді він вивіз фрагменти тіла до іншого району міста.

Пакет з рештками тіла загиблої

Всього було знайдено 5 пакунків

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу, а знаряддя злочину та речові докази вилучили та направили на експертне дослідження.

31 жовтня слідчі за узгодженням з окружною прокуратурою повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 («Умисне вбивство») Кримінального кодексу. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті — позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років. Триває слідство.

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