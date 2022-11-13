Чому не можна дарувати другій половинці телефон: несподівані прикмети

Як відомо, дівчата люблять подарунки. Телефон останньої моделі завжди бажаний подарунок до дня народження, Нового року чи іншого великого свята.

Однак в народі вважається, що саме телефони не варто дарувати своїй дівчині, якщо хлопець хоче зберегти стосунки, пише meta.

Якщо ж дівчина подарує телефон своєму хлопцю, це може призвести до зрад. Подарувавши телефон чоловіку, дружина може чекати на появу у нього коханки.

Якщо ж чоловік подарує дружині телефон, то у жінки додасться дрібних турбот.

А ось телефон у подарунок батькам чи дітям зміцнить сімейні стосунки.

Щоб уникнути негативних наслідків цих прикмет, можна піти до магазину разом з тим, кому планується такий подарунок.

Існує ще кілька прикмет, пов'язаних з телефоном:

- поєднання у номерах телефонів цифр «2» та «1» вважається символом удачі та виграшу;

- грошовий успіх та багатство принесе телефонний номер, в якому є щаслива цифра «8»;

- удачу принесуть номери з числами, що повторюються;

- номер телефону, у якому зустрічається комбінація з кількох цифр «3», обіцяє невдачу;

- номер телефону, який закінчується на «0», може спричинити нещастя у його власника;

- небезпечно підіймати телефон, знайдений на перехресті;

- втратити телефон — гарна прикмета, що означає порятунок від чогось зайвого, непотрібного чи застарілого;

- якщо телефон впав — це до скандалів;

- розбити застарілий й погано працюючий телефон — прикмета добра. Вона віщує, що у житті незабаром відкриються нові можливості;

- якщо ви помилково набрали не той номер — остерігайтеся обману;

- якщо ви набираєте номер й отримуєте три збою виклику поспіль, то краще не телефонуйте.

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