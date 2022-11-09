39.95 / 40.64 39.20 / 40.25
Київ: +10
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Місячний календар на листопад: на які дні планувати весілля, і коли краще вирушати у дорогу

17:04 9 листопада 2022
місяць

На думку астрологів, листопад — місяць підбиття підсумків та перевтілень. Місячний календар допоможе правильно спланувати важливі справи листопада з урахуванням місячних фаз та сприятливих та несприятливих днів за календарем.

В астрології вважається, що Місяць впливає на різні сфери життя людини. Тому у своїх планах краще орієнтуватися на місячний календар на листопад 2022 року.

Важливі справи цього місяця найкраще планувати на наступні дати: 24, 29 чи 30 листопада.

Також вдалими можна вважати: 1, 2, 7, 9, 11, 15, 19, 21, 22, 23, 28, 29 та 30.

Нічого важливого не варто планувати на: 6, 8, 20 листопада.

Енергетично несприятливі ні для яких справ дати — 5, 6, 8, 12, 14, 20, 26 та 27 листопада. Ці краще провести вдома у спокійній обстановці.

Для поїздок та подорожей підходять: 1−3, 7, 10, 14, 19−25, 30 листопада.

Стрижки та фарбування волосся найкраще робити: 1−4, 11, 12, 15, 18−20, 22, 24, 28−31 листопада.

А весілля чи вінчання можна планувати на 6, 7, 25, 28, 29 та 30 листопада.

Нагадаємо, відома українська тарологиня Людмила Хомутовська попередила мешканців Києва про можливі удари рашистів по столиці наступного тижня, внаслідок яких загинуть люди.

85

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

ванна

Біла ванна за 5 хвилин: як швидко й легко почистити ванну, не влазячи в неї

листя

У рази краще за гній: безкоштовні «золоті» добрива, які можна використовувати у листопаді (відео)

Оксана Черкашина та режисерка Зоя Лактіонова

Зірка «Клондайку» Оксана Черкашина та режисерка Зоя Лактіонова одружилися в Польщі

Криштіану Роналду та Джорджіна Родрігес

«Мені було дуже соромно»: Джорджіна Родрігес розповіла історію знайомства з Криштіану Роналду

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту