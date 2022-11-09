Місячний календар на листопад: на які дні планувати весілля, і коли краще вирушати у дорогу

На думку астрологів, листопад — місяць підбиття підсумків та перевтілень. Місячний календар допоможе правильно спланувати важливі справи листопада з урахуванням місячних фаз та сприятливих та несприятливих днів за календарем.

В астрології вважається, що Місяць впливає на різні сфери життя людини. Тому у своїх планах краще орієнтуватися на місячний календар на листопад 2022 року.

Важливі справи цього місяця найкраще планувати на наступні дати: 24, 29 чи 30 листопада.



Також вдалими можна вважати: 1, 2, 7, 9, 11, 15, 19, 21, 22, 23, 28, 29 та 30.

Нічого важливого не варто планувати на: 6, 8, 20 листопада.



Енергетично несприятливі ні для яких справ дати — 5, 6, 8, 12, 14, 20, 26 та 27 листопада. Ці краще провести вдома у спокійній обстановці.



Для поїздок та подорожей підходять: 1−3, 7, 10, 14, 19−25, 30 листопада.

Стрижки та фарбування волосся найкраще робити: 1−4, 11, 12, 15, 18−20, 22, 24, 28−31 листопада.



А весілля чи вінчання можна планувати на 6, 7, 25, 28, 29 та 30 листопада.

Нагадаємо, відома українська тарологиня Людмила Хомутовська попередила мешканців Києва про можливі удари рашистів по столиці наступного тижня, внаслідок яких загинуть люди.

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