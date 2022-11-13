«Снаряд потрапив прямо у двір, чоловіка контузило, у жінки перелом таза»: боєць про зруйновані рашистами села

Соціолог у мирному житті Сергій Фіщук наразі боронить східні кордони України. На своїй сторінці у «Фейсбуці» воїн показав наслідки «руського міру», який залишив після себе руїни та зламані життя:

«Коротко — села нема. Шість тисяч людей мешкало. Залишилось до сотні з тих, кому за 60, та з пару десятків місцевих алкашів. Немає вцілілих хат, вцілілих будівель. Щонайменше вікна вибиті та сліди від уламків, багато з хат просто стоять знищені снарядами чи згорівші. В нас на сусідній вулиці залишалась сімейна пара, в яких ми обмінювали консерви на молоко. Чоловік і жінка років 50+. Снаряд потрапив прямо у їхній двір, чоловіка контузило, жінка пролетіла шість метрів, перелом таза. Їх евакуювали.

Третина будинків у селі, де мешкало шість тисяч людей, зруйновані вщент

Евакуація місцевих триває постійно, кожного тижня хтось запрошує допомоги виїхати. На нашій вулиці зі всіх мешканців залишився тільки дід. Не знаю, як він переживе зиму без світла, води та газу. Час від часу ми ходимо на сусідню вулицю, щоб віднести продукти та ліки бабусі, яка там проживає.

Влітку атмосфера була схожою на суміш «Мед Макса» та «Фоллаута». Хоча по нас били набагато сильніше, але літні кольори додавали драйву та енергії. Восени це вилитий «Сталкер». Я хоч і знаходжу меланхолійну красу навколо, але життя в руїнах, де потроху відмирає природа, доволі сильно додає апатії в буденність. По селу прилітає кожного дня. В основному стріляють танки та міномети, буває криє арта, рідше РСЗВ та авіація".

Рашисти обстрілюють село щодня

За словами бійця, навряд чи хто повернеться у село після війни, адже вже третина будівель знищена повністю.

«В розбитих хатах залишаються частинки пам'яті про тих, хто там жив. Як от дитячі малюнки, — розповідає Сергій Фіщук. — А ще коти та собаки, куди без них. Вони потроху вивозяться з війни по домах та притулках. Тільки щастить не всім, бо росія своїми обстрілами знищує і їх теж. Додати також голод, холод та поступову здичавілість інших тварин. Іноді ви можете спостерігати, як сусідній будинок руйнується у вас на очах. Як руйнується пам'ять людей та їхня праця, в яку вони вкладали все своє життя.

В покинутих домах можна знайти дитячі малюнки

...і ось такі записки

Мій схід ще тривалий час буде диким полем, яким він був майже всю свою історію в минулому, але яким не мав би бути зараз. Випаленим, розбитим та знедоленим. Він залишиться мальовничим та водночас небезпечним фронтіром між нами та мороком. Це село яскравий приклад того, що трапляється, коли приходить росія. Ми маємо зробити все, що в наших з вами силах, щоб відбити цю навалу і жити своїм гарним життям під променями свободи".

Як повідомляли «ФАКТИ», відомий художник Бенксі намалював шедевр на зруйнованій будівлі у Бородянці під Києвом.

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Фото зі сторінки Сергія Фіщука у facebook

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