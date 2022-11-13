«Обшукують банки у Франкфурті та Мюнхені»: російського олігарха Усманова підозрюють у відмиванні мільйонів

Справа російського олігарха Алішера Усманова, який перебуває під санкціями, набуває все більшого розголосу. За інформацією видання SPIEGEL, співробітники Федерального відомства кримінальної поліції за дорученням Генеральної прокуратури Швейцарії проводять обшуки в офісах найбільшого швейцарського банку UBS у Франкфурті-на-Майні. Згідно з повідомленням, постраждали напрямки приватного клієнтського бізнесу в головному офісі у Франкфурті, а також у філії в Мюнхені. Речник Генеральної прокуратури підтвердив факт обшуку. Метою є збір доказів у справі про відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом. Співробітники банку не звинувачуються.

«Передумовою є попереднє розслідування проти мультимільярдера Усманова за підозрою у відмиванні грошей, порушенні Закону про зовнішню торгівлю і платежі та ухиленні від сплати податків, — пише SPIEGEL. - У вересні слідчі Федерального відомства кримінальної поліції та Управління податкових розслідувань землі Північний Рейн-Вестфалія провели обшуки у кількох помешканнях прихильника путіна під Мюнхеном та вилучили документи і цінності. Через тиждень були проведені обшуки на його мегаяхті „Dilbar“ в порту Бремена».

За інформацією SPIEGEL, влада конфіскувала предмети мистецтва орієнтовною вартістю п'ять мільйонів євро, в тому числі картину відомого художника Марка Шагала.

Після початку вторгнення рашистів до України Усманов потрапив до санкційного списку Європейського Союзу (ЄС) і наразі перебуває за кордоном. Силовики підозрюють, що він перебуває в Узбекистані. За останні місяці криміналісти Департаменту по боротьбі з особливо тяжкими злочинами та організованою злочинністю БКА зібрали майже 100 підозрілих повідомлень від банків про відмивання грошей, які, як стверджується, стосуються операцій Усманова. Слідство цікавить підозрілий рух коштів на рахунках у період з 2018 по 2020 роки на суму понад два мільйони євро. Згідно з повідомленням, транзакції в основному стосуються зняття великих сум готівки та переказів. За допомогою підозрюваної підставної особи Усманов намагався використовувати грошові потоки для переміщення активів та приховування фактичного володіння.

Суми, які росіянин, як стверджується, приховав від німецьких податкових органів, є величезними. За інформацією SPIEGEL, Усманов підозрюється в ухиленні від сплати податків на доходи та подарунки на загальну суму близько 555 мільйонів євро в період з 2014 по 2022 рік. Влада вважає, що підприємець несе відповідальність за сплату податків у Німеччині.

Нагадаємо, в Україні націоналізували підприємства олігархів Коломойського, Жеваго та Богуслаєва.

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