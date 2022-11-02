Перемовин із росією не буде, а після перемоги поїду на море до Криму, — Зеленський в інтерв'ю чеському ТБ

Лідери деяких країн хотіли би, щоб Україна пішла на компроміси з росією. Але це не має значення. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у інтервʼю чеському телебаченню.

«Ми вже були там (у домовленностях. — Авт.). Для нас там нічого нового, жодних сюрпризів. Я вже знаю, чим ця історія закінчиться», — зазначив він.

Президент України наголосив, що вже досить домовленостей. Україні слід будувати прагматичні відносини.

«Тому що вони (росіяни. — Авт.) дуже небезпечні. Вони великі. І зараз ми бачимо результати такої політики», — сказав президент.

Зеленський назвав росіян дикунами.

«Вони — це якась така навала голодних, злючих, лютих людей, дикунів. За парасольку, якийсь чайник, за унітаз вбивали людей. Що це? Де їх тримали? Відчуття, що їх тримали в ямах, клітках, за гратами, а потім сказали — «ми вас звільняємо, тільки біжіть туди і вбийте тих людей», — поділився враженнями Зеленський.

Він розповів, що колись мав бізнес з росіянами, але «не знав, що всередині у них може бути таке»: «Це нелюди».

Зеленський торкнувся теми перехоплення телефонних розмов окупантів зі своїми рідними у РФ, де росіяни говорять нецензурною лексикою.

«Якщо ти так з батьками своїми спілкуєшся, то зрозуміло, чому ти так себе поводиш [на війні]. Це звірі. Неосвічені та невиховані звірі — і все. Цинічні. Принизливо ставляться до українців», — сказав Зеленський.

Він наголосив, що те, що Україна протягом років Незалежності не очікувала від росії таких войовничих і кривавих кроків.

«Ми в Україні протягом 30 років не будували сильну систему безпеки, тому що не очікували від них настільки агресивних кроків. Це була найбільша помилка нашої країни, української політики», — сказав він.

На запитання, чи вважає президент реальною ядерну війну, він відповів: «Я не впевнений. Я не хочу давати оцінку, тому що Росія дуже любить робити навпаки: «Що там сказали? Не буде використання ядерної зброї? А давайте подумаємо, як це використати».

Зеленський додав, що для України навіть після закінчення війни найголовнішим пріоритетом залишиться безпека. Це стосується не лише нашої держави, але й інших країн, які колись постраждали від дій росії.

«Після цієї війни особливо предметно всі будуть ставитися до безпеки. Я вважаю, що безпека буде пріоритетом номер один. Ми розіб'ємо Росію на нашій землі, але це не значить, що не повернеться через 10−20 років. Хочеться вірити, що вони змінять своє відношення до світу і до свого суспільства», — заявив він.

Водночас президент упевнений, що «якщо вони не захочуть віддавати Донбас та Крим, це означатиме, що війна не завершилася. Тому що ми маємо приклад такого замороженого конфлікту. Вони залишаться, а ми казатимемо, що це наші території, (…) а вони — що їхні. Кожна сторона чекатиме, коли почне їх деокупувати. Це не про мир, це не про закінчення війни».

Президент також заявив, що після перемоги України у війні проти росії хоче поїхати на море у звільнений Крим.

На запитання журналіста про першу річ, яку він зробить після перемоги, Зеленський відповів: «Я поїду в Крим. Я дуже хочу побачити море».

Як писали «ФАКТИ», раніше президент Зеленський у своєму черговому зверненні назвав удари росії по критичній інфраструктурі нашої держави викликом для всієї Європи.

Фото: Офіс президента України

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