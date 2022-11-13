Будете вражені, наскільки це просто: розмножуємо смородину взимку

Про користь смородини знає багато хто, тому і намагаються розвести на своїй ділянці нові перспективні сорти. А зробити це зовсім не складно. Багато хто воліє розмножувати чорну смородину живцями. Як це правильно зробити — розповіли автори телеграм-каналу «Дача. Сад та город»:

«Для зимового окорінення, у грудні, вибирають товсті, добре розвинені однорічні пагони. Нарізають з них живці довжиною 18−20 см і опускають на добу в стимулятор росту (1 ст. л. меду на 3 л води). Потім кладуть в поліетиленовий пакет вологий мох або тирсу і занурюють у них живці так, щоб 2 бруньки залишалися зверху. Надувають пакет, зав'язують і ставлять на 10 днів у темне місце з температурою 20−24 градуси. Після цього виносять живці на світло ще на 10 днів. За цей час утворюється коріння. Живці висаджують у ящики з поживною ґрунтовою сумішшю. Поливають талою водою».

А навесні, коли потеплішає до 8−10 градусів, живці слід пересадити на постійне місце в гарно удобрені ямки і рясно поливати. Ґрунт періодично підпушувати і видаляти бур'яни.

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