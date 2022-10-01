Розмножуємо смородину живцями: що важливо знати

Після того, як наприкінці літа кущі смородини пройшли обробку та підгодовування, настає час висаджування нових кущів цих ягід. Для розмноження потрібно вибрати молодий, здоровий кущ чорної смородини, що добре плодоносить. З цього куща зрізаємо добре визрілий однорічний пагін. Наріжте його на частини так, щоб на кожній частині було по 4 бруньки. Нижній зріз робимо під брунькою косою, а верхній — поперечний, сантиметра на 2 вище від верхньої бруньки. Верхню частину пагону для живців краще не брати, вони гірше приживаються, пише На Пенсії.

Грунт для укорінення живців повинен бути перекопаний і удобрений, місце — бажано в тіні. З органічних добрив краще використовувати перегній чи компост, з мінеральних — фосфорні та калійні. Свіжий гній не слід вносити.

Живці садять похило, приблизно під кутом 45 градусів. Над поверхнею ґрунту залишають 1 бруньку, спрямовану вгору. Відстань між живцями — близько 15 см. Навіть якщо вам потрібен один саджанець чорної смородини, посадіть кілька живців, щоб була можливість вибрати найсильніший саджанець. Ґрунт навколо посадженого живця необхідно ущільнити і рясно полити.

Весною на живцях з'являться молоді пагони. Підгодуйте їх мінеральним азотним добривом, а восени вже можна буде висаджувати саджанець на постійне місце.

До речі, здерев'янілими живцями можна розмножувати не тільки смородину, але й обліпиху, калину, айву, аличу, а також деякі клонові підщепи яблунь і кісточкових культур, декоративні культури: бульбоплодник, гортензію, деякі сорти троянд та багато інших культур.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як потрібно обробляти смородину від шкідників восени.

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