«Їй до вподоби пагорби, ділянки, гарно освітлені сонцем»: фахівець розповів, як влаштувати на своєму обійсті «обліпихове царство»

Попри те, що обліпиха давно знайома рослина в Україні, насправді мало хто з господарів береться за її вирощування. Господар зі Львівщини Ігор Кратко вважає, що ягоду недооцінюють, адже вона досить рентабельна, та ще й корисна для здоров'я. У листопаді саме час посадити обліпиху, аби через три роки збирати перший урожай. Як це правильно зробити і чим ще унікальна ця рослина, читайте далі.

— Ми з дружиною довгий час працювали за кордоном, бачили, як місцеві поляки вирощують ягоди. Та ще там загорілись бажанням спробувати й собі, але малина відразу відпала, адже її в Україні вистачає, із лохиною доведеться погратись, бо вона вибаглива. Й так наш вибір зупинився на обліписі, яку ще мало вирощують в нашій країні, — розповів «ФАКТАМ» Ігор Кратко. - А дарма, вона має дуже багато хороших якостей — її не складно садити, доглядати та збирати врожай. Витримує до -40 морозу та спеку.

У мене виникла проблема купити саджанці, з досвіду скажу, що 70% того, що пропонують на ринку, — фальсифікат. Тож зупинив увагу на закордонних і не пожалкував про це. Маємо 2 гектари саджанців і вирощуємо як для себе, щоб посадити наступну плантацію, так і для продажу посадкового матеріалу. Це досить вигідно. Крім того, щоосені здаємо ягоди на підприємства з виробництва соків та джемів, приймають її заводи із заморозки, фармакологічні підприємства. Але слід надати відповідні сертифікати якості.

— Чим ще унікальні ягоди обліпихи?

— Це єдина ягода, яку можна заморозити і вона не втратить свій вітамінний комплекс. І зберігається вона довго. Наприклад, якщо зрізати гілочку, обліпиха не псуватиметься на ній ще місяць!

Ягода має високу концентрацію вітамінів C, А і Е у її складі, що запускають процеси регенерації тканин, покращують обмін речовин і зміцнюють судини. Сік і чай з обліпихою — відмінний противірусний народний засіб. Оскільки скоро сезон вірусних захворювань, для профілактики раджу пити настій з ягід. Для цього візьміть їх кілька столових ложок, розімніть, додайте трішки свіжого імбиру та апельсину — та смакуйте. В обліпихи корисні не тільки ягоди, а й листя. Їх можна висушити і додавати в трав’яні чаї або продавати як самостійний продукт, розфасований і запакований в пакети.

— Які є основні вимоги до вирощування рослини?

— Головне — не садіть її у низині, щоб не було поверхневих вод, тому що обліпиха просто не стане рости. Їй до вподоби пагорби, рівнини, ділянки, які гарно освітлюються сонцем. В мене знайомі вирощують обліпиху на Прикарпатті, той рельєф чудово підходить. Щодо підживлення, то беріть компост із перепрілого листя. Ґрунт підійде звичайний піщаний, такий поширений на півночі та заході країни. Ягода любить азот, тому можна довкола рослини зрошувати землю, але не глибше ніж на 5 сантиметрів, аби не пошкодити. Тоді кисень поступатиме у кореневу систему.

— Чи можна зараз у своєму саду висадити обліпиху?

— Так, сміливо робіть це до середини листопада. Але дивіться, аби не було нічних заморозків — від -2 градусів та нижче. Зараз погода досить сприятлива, тому купуйте саджанці.

Якщо маєте питання, можу безкоштовно проконсультувати за посиланням. Саджанці мають відповідати таким вимогам: у готового до посадки має бути не менше 3 скелетних коренів завдовжки до 20 см і багато мичкуватих корінців; показана висота стовбура — від 35 до 50 см, на стовбурі має бути кілька пагонів. У здорової рослини кора еластична, без пошкоджень і зморшок. Вона не повинна відшаровуватися від деревини, а деревина не повинна мати бурий відтінок, оскільки це свідчить про те, що саджанець обморожений.

Викопайте ями розміром 65×65×65 см на відстані 2 метри одна від одної. На кожен квадратний метр потрібні 4−5 відер перегною, 20 грамів сульфату калію, 200 грамів суперфосфату. Слід пам’ятати, що обліпиха любить обрізку, тоді вона омолоджується і краще родить. У суху осінь обліпиху на зиму необхідно рясно полити.

— А як краще збирати ягоди? Адже це важкий процес, бо на гілках є колючки.

— Я зустрічав сорти, в яких їх дуже мало, але повністю без колючок ще не бачив. Найоптимальніший метод: візьміть пластмасову коробку, стрічку і пов’яжіть цю конструкцію собі на шию. Однією рукою тримайте за гілочку, а іншою стягуйте ягоду в коробку. Це зручно та швидко. Можна таким самим методом, але сталевим скрученим дротом тягнути за гілку із ягодами.

Раніше садівники розповіли, як у жовтні чи листопаді удобрювати кущі смородини, щоб отримати наступного року хороший врожай.

Фото надав Ігор Кратко

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