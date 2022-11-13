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«Будуть в захваті і діти, і дорослі»: готуємо печиво «Грибочки»

22:35 13 листопада 2022
печиво «Грибочки»

Виявляється, грибний сезон може тривати цілий рік, особливо, якщо опеньки, печериці та боровички — це не тільки складова салату, а… печиво «Грибочки». Простота приготування і вражаюча схожість з оригіналом зробили цей вид випічки популярним на довгі роки, пояснює кондитерка Міла Обухова.

Інгрідієнти:

маргарин або масло — 100 гр.
цукор — 100 гр.
сметана — 100 гр.
мед — 50 гр.
жовток від яйця — 1 шт.
борошно — 400 гр.
розпушувач — 1 ч.л.

Білкова глазур:
білок — 1 шт.
цукрова пудра — 200 гр.

сік лимона
шоколадна посипка, мак, фісташка крихта
шоколад — 100 г
олія — 3 ст.л.

Приготування:

М'яке вершкове масло або маргарин збиваємо міксером у мисці з цукром і ванільним цукром до однорідності. Додаємо яєчний жовток кімнатної температури, рідкий мед, сметану і збиваємо до однорідності. Додаємо борошно в 2−3 етапи, розпушувач. Вимішуємо м'яке еластичне тісто і ставимо його в холодильник на 20−30 хвилин, щоб трохи затверділо.

З тіста сформуємо кульки по 20 грамів, розкладаємо їх на деко, вистелене пергаментним папером. Ніжки для майбутніх грибочків мають бути по 15 грамів, розміром з палець, одна сторона вузенька, друга — товстіша.

Випікаємо в духовці при t 160°-180° приблизно 20−25 хвилин.

Для цукрової глазурі білок добре вимішати з цукровою пудрою. У теплих заготовках це важливо: для капелюшків грибочків робимо ножем невеликі поглиблення. В отвір накладаємо трохи цукрову глазур і вклеюємо печиво-ніжку. Залишаємо на столі на годину, щоб вони закріпилися. У залишки цукрової глазурі додаємо сік лимона, беремо силіконовий пензлик, наносимо помадку-глазур на ніжку і на низ шляпки гриба. Вмокаємо ніжку грибочка в шоколадну посипку, мак або фісташкову крихту, що у вас є. Залишаємо на столі для підсихання глазурі, час може зайняти близько двох годин. Шоколад з олію розтопити на водяній бані або в мікрохвильовці. Занурити капелюшок грибочка в шоколад. Даємо шоколаду повністю застигнути.

Раніше розповідали, як приготувати лінивий снікерс без випікання.

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