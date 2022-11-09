Навіть духовка не знадобиться: готуємо лінивий снікерс без випікання

Цей десерт зі згущеним молоком, горіхами та шоколадною помадкою і смачнющий, і виглядає красиво. Любителі солодкого гідно оцінять таке частування, пояснює фудблогерка Вікторія Ісаєнко, яка раніше розповіла, як приготувати яблучні оладки з неповторним ароматом.

Інгредієнти:

квадратні вафлі — 4 шт.

печиво «Марія» — 2 пачки

горішки (у мене смажений арахіс) — 200 г

вершкове масло — 400 г + на помадку

згущене молоко — 440 г

Помадка:

какао — 8 ст. л.

цукор — 8 ст. л.

молоко — 10 ст. л.

масло — 6 ст. л.

Приготування

Спочатку готуємо помадку. Всі складові для цього кладемо в банячок і заварюємо, періодично помішуючи, до однорідності. Гарячою помадкою мастимо одну вафлю та накриваємо другою. Так само робимо з іншими вафлями. В результаті отримаємо дві пари вафель, з"єднаних шоколадною помадкою.

Далі готуємо крем. М’яке масло збити, поступово додати згущене молоко, добре збиваючи за кожним разом. Кожну пару вафель з одного боку змастити кремом. До крему, який залишився, додати подрібнене печиво «Марія» та горішки. Все гарно вимішати й викласти на одну пару вафель. Зверху накрити другою парою та добре притиснути. Даємо постояти трохи при кімнатній температурі, далі кладемо в холодильник на 2−3 години.

Ще одним рецептом суперсмачного торта «Снікерс», що готується за сім хвилин, без духовки, желатину та згущеного молока, поділилася фудблогерка Наталя.

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