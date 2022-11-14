Донька Дональда Трампа вийшла заміж: усі подробиці казкового весілля

У суботу, 12 листопада, молодша донька 45-го президента США Дональда Трампа Тіффані вийшла заміж за нігерійського мільярдера Майкла Булоса. Казкова весільна церемонія відбулася у маєтку Трампа Мар-а-Лаго у Флориді. Тут Тіффані провела своє дитинство. На весіллі 29-річної міс Трамп та 25-річного Булоса були присутні близько 500 гостей.

Весільну сукню Тіффані замовила знаменитому ліванському кутюр'є Елі Саабу. Цей вибір був зроблений на знак поваги до сім'ї нареченого, коріння якої знаходиться в Лівані.

Тіффані та Іванка Трамп

Дональд Трамп із дочкою Тіффані, її нареченим Майклом Булосом та колишньою дружиною Марлою Енн Мейплз

Сааб також пошив сукні для найближчих родичок нареченої — її матері Марли Енн Мейплз та єдинокровної сестри Іванки Трамп.

Дональд Трамп, як і всі чоловіки, був одягнений у чорний смокінг із краваткою-метеликом.

Весільний торт обирала Тіффані. Вона вирішила, що він має бути ідентичним тому, що був на весіллі її батьків.

Іванка Трамп із чоловіком та дітьми

У Мар-а-Лаго на весілля Тіффані з'їхався весь клан Трампів. Всі зведені брати та сестри нареченої прибули зі своїми дружинами чи подругами, а також з дітьми. У неділю, 13 листопада, Трампи охоче виставляли фотографії у своїх акаунтах у соцмережах.

Старший син Трампа 44-річний Дональд зі своєю подругою, 53-річною Кімберлі Гілфойл та її сином

Дональд Трамп-молодший зі своїми дітьми

В очікуванні вінчання гості насолоджувалися класичною музикою. З динаміків лилася Nessun Dorma Пуччіні.

Дональд Трамп із колишньою дружиною, матір'ю Тіффані та дружиною нинішньою - Меланією Трамп

Дональд Трамп із нареченими та найближчими родичами зятя

Для свого першого танцю наречені вибрали пісню Dancing in the Moonlight («Танцюючи при місячному світлі»).

Дональд Трамп явно був зворушений. Він, згідно з традицією, вів доньку до вівтаря. Потім позував із родичами нареченого. А потім танцював з Меланією під пісню Strangers in the Night («Незнайомці вночі») у виконанні Френка Сінатри. Трамп щось ніжно шепотів на вухо дружині та поцілував Меланію в щоку.

Зал був прикрашений тисячами квітів. На столах стояли кришталеві канделябри зі свічками.

Майкл Булос — нігерійський бізнесмен та підприємець ліванського походження, мільярдер, спадкоємець Boulos Enterprise. З 2016 року він був заступником директора SCOA Nigeria, а з 2019 — директором Fadoul Group і менеджером з розвитку бізнесу Royalton Investment.

Майкл народився у селі Кфараакка в Лівані, у заможній родині Массада Булоса, генерального директора SCOA Nigeria. Його мати Сара — засновниця Товариства виконавських мистецтв у Нігерії. Булос виріс у нігерійському місті Лагос, там він закінчив Американську міжнародну школу.

Тіффані та Майкл познайомилися у 2018 році на грецькому острові Міконос. Тоді Тіффані була студенткою юридичного факультету Джорджтауна, а Майкл вивчав управління проєктами в Лондонському міському університеті. Булос зробив пропозицію міс Трамп у Рожевому саду Білого дому у 2021 році. Він підніс коханій обручку з діамантом у 13 каратів смарагдового огранювання вартістю близько 1,2 мільйона доларів.

Сімейний бізнес Булосов включає торгівлю ювелірними виробами, автомобілями, товарами, які вироблені в Німеччині.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, як пройшло весілля Бена Аффлека та Дженніфер Лопес.

224

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram