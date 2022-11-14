Донька Дональда Трампа вийшла заміж: усі подробиці казкового весілля
У суботу, 12 листопада, молодша донька 45-го президента США Дональда Трампа Тіффані вийшла заміж за нігерійського мільярдера Майкла Булоса. Казкова весільна церемонія відбулася у маєтку Трампа Мар-а-Лаго у Флориді. Тут Тіффані провела своє дитинство. На весіллі 29-річної міс Трамп та 25-річного Булоса були присутні близько 500 гостей.
Весільну сукню Тіффані замовила знаменитому ліванському кутюр'є Елі Саабу. Цей вибір був зроблений на знак поваги до сім'ї нареченого, коріння якої знаходиться в Лівані.
Сааб також пошив сукні для найближчих родичок нареченої — її матері Марли Енн Мейплз та єдинокровної сестри Іванки Трамп.
Дональд Трамп, як і всі чоловіки, був одягнений у чорний смокінг із краваткою-метеликом.
Весільний торт обирала Тіффані. Вона вирішила, що він має бути ідентичним тому, що був на весіллі її батьків.
У Мар-а-Лаго на весілля Тіффані з'їхався весь клан Трампів. Всі зведені брати та сестри нареченої прибули зі своїми дружинами чи подругами, а також з дітьми. У неділю, 13 листопада, Трампи охоче виставляли фотографії у своїх акаунтах у соцмережах.
В очікуванні вінчання гості насолоджувалися класичною музикою. З динаміків лилася Nessun Dorma Пуччіні.
Для свого першого танцю наречені вибрали пісню Dancing in the Moonlight («Танцюючи при місячному світлі»).
Дональд Трамп явно був зворушений. Він, згідно з традицією, вів доньку до вівтаря. Потім позував із родичами нареченого. А потім танцював з Меланією під пісню Strangers in the Night («Незнайомці вночі») у виконанні Френка Сінатри. Трамп щось ніжно шепотів на вухо дружині та поцілував Меланію в щоку.
Зал був прикрашений тисячами квітів. На столах стояли кришталеві канделябри зі свічками.
Майкл Булос — нігерійський бізнесмен та підприємець ліванського походження, мільярдер, спадкоємець Boulos Enterprise. З 2016 року він був заступником директора SCOA Nigeria, а з 2019 — директором Fadoul Group і менеджером з розвитку бізнесу Royalton Investment.
Майкл народився у селі Кфараакка в Лівані, у заможній родині Массада Булоса, генерального директора SCOA Nigeria. Його мати Сара — засновниця Товариства виконавських мистецтв у Нігерії. Булос виріс у нігерійському місті Лагос, там він закінчив Американську міжнародну школу.
Тіффані та Майкл познайомилися у 2018 році на грецькому острові Міконос. Тоді Тіффані була студенткою юридичного факультету Джорджтауна, а Майкл вивчав управління проєктами в Лондонському міському університеті. Булос зробив пропозицію міс Трамп у Рожевому саду Білого дому у 2021 році. Він підніс коханій обручку з діамантом у 13 каратів смарагдового огранювання вартістю близько 1,2 мільйона доларів.
Сімейний бізнес Булосов включає торгівлю ювелірними виробами, автомобілями, товарами, які вироблені в Німеччині.
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