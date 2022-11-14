Станом на ранок понеділка, 14 листопада, ворог зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра та водночас, веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, з метою поповнення втрат противник продовжує переміщення мобілізованого особового складу до районів ведення бойових дій на території України. У місті Ростов-на-Дону проводяться тренування населення з цивільної оборони.

За добу, що минула, підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Білогорівка, Курдюмівка, Водяне і Мар’їнка на Донеччині.

Протягом зазначеного часу противник завдав 4 ракетних та 13 авіаційних ударів, здійснив близько 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від ударів російських окупантів постраждало місто Харків та населені пункти Харківської області. На Таврійському напрямку вогневого ураження з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Безпосередньо артилерійські обстріли ворог здійснив по Вищетарасівці, Добрій Надії та Іллінці Дніпропетровської області.

«У звільнених населених пунктах Херсонської області зберігається високий рівень мінної небезпеки. Відзначається посилення противником ведення повітряної розвідки, що може свідчити про планування ним вогневого ураження як військових, так і цивільних об’єктів. За наявною інформацією, 12 листопада, російські окупанти здійснили мінометний обстріл приватного сектору населеного пункту Горностаївка Херсонської області, мешканці якого відмовилися від так званої евакуації. Внаслідок обстрілу загинули двоє та отримали поранення троє місцевих жителів», — зазначили у Генштабі та додали, що в окремих тимчасово зайнятих населених пунктах Запорізької області триває виселення місцевих мешканців з їхніх осель для розквартирування військовослужбовців окупаційних військ. А з 10 листопада поточного року спостерігається так звана «евакуація» майна Донецького управління залізничних доріг до міста Іловайськ.

За уточненою інформацією, у ніч проти 13 листопада Сили оборони в районі населеного пункту Каїри Херсонської області знищили склад боєприпасів, близько 40 російських окупантів, 2 одиниці броньованої техніки та 10 вантажних автомобілів противника.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала по ворогу 16 ударів. Під ураження потрапили 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 6 позицій зенітно-ракетних комплексів окупантів. Також збито БпЛА типу «Орлан-10». Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 11 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, а також 2 інших важливих цілі ворога.

За добу, що минула, в Україні було ліквідовано більше 500 окупантів.

Фото Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, що військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко, говорячи про звільнення Херсону, зазначив, що ЗСУ унеможливили окупантам зберігання своєї присутності на правому березі Херсонщини.

А поліція Херсонської області повідомляє про розстріли мирних мешканців регіону, частина якого все ще знаходиться під окупацією.

Фото Генштабу ЗСУ

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