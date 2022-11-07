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Спорт

«Мені було дуже соромно»: Джорджіна Родрігес розповіла історію знайомства з Криштіану Роналду

18:43 7 листопада 2022
Криштіану Роналду та Джорджіна Родрігес

П'ятиразовий володар «Золотого м'яча» Криштіану Роналду, який не вийшов зі збірною Португалії до «фіналу чотирьох» Ліги націй, міг би свого часу не познайомитися з матір'ю своїх майбутніх дітей Джорджіною Родрігес, але допоміг випадок.

«Це був четвер, літо, — наводить спогади дівчини видання Marca. — Я працювала продавцем-консультантом у Gucci. Я закінчувала свою зміну о п'ятій вечора, але колега попросив мене затриматися ще на півгодини, щоб обслужити клієнта, який мав прийти за пальто.

Коли я виходила з магазину, з'явився симпатичний чоловік зростом майже два метри у супроводі дитини та компанії друзів. Гарний. Тоді я подумала: «Що зі мною?» Я навіть дивитися на нього не хотіла, мені було дуже соромно. Його син, Криштіану-молодший, був дуже ввічливим, привітався зі мною, я же стояла як укопана, відчуваючи метеликів у животі — просто кохання з першого погляду".

Також у мережі показали, як Джорджіна виглядала до знайомства з Роналду в 2016-му.

Додамо, що пара, яка досі не оформила законний шлюб, виховує дітей футболіста від сурогатних матерів — Криштіану-молодшого та двійнят Єву й Матео, а також двох спільних дітей — дочок Алану Мартіну та Беллу Есмеральду.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що син Криштіану Роналду помер під час пологів.

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