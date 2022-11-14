Мешканці деокупованих територій зможуть отримати пенсію готівкою: що треба зробити

Після втечі окупантів з частини Херсонщини на звільнених територіях відновлюють виплату пенсій.

Як повідомляють в Мінреінтеграції, вже протягом наступного тижня першу доставку та виплату пенсій мешканцям Херсону готова забезпечити «Укрпошта». Мобільні відділення підприємства почнуть розвозити пенсії відразу після отримання дозволу від військових, зважаючи на безпекову ситуацію. Також у Херсоні заплановано поновлення роботи стаціонарного відділення.

«Загалом на Херсонщині наразі працюють відділення „Укрпошти“ різних форматів у 79 населених пунктах. Зокрема, нещодавно свої двері для клієнтів знову відкрило стаціонарне відділення в смт Велика Олександрівка Бериславського району», — йдеться у повідомленні.

Мешканці деокупованих територій, яким нараховувалися виплати на картку, зможуть отримати гроші готівкою. Для цього необхідно подати відповідну заяву у будь-який орган місцевого самоврядування.

«Пенсійний фонд України не припиняв нарахування пенсій мешканцям Херсона. Пенсії зараховувались на рахунки в банках, а „Укрпошта“ вже найближчим часом відновить виплати», — зауважив голова ПФУ Євген Капінус.

Нагадаємо, що у Верховній Раді зареєстровано проект закону, яким пропонується призначати пенсію за віком та інвалідністю особам, які проживають на тимчасово окупованих територіях або на територіях, де відбуваються бойові дії, з наступного дня досягнення ними пенсійного віку або встановлення інвалідності, незалежно від терміну звернення за пенсією.

Фото зі стонінки Мінреінтеграції у соцмережах

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