Термін звернення за пенсією не матиме значення: для мешканців окупованих територій готують важливий закон

Група народних депутатів пропонує призначати пенсію за віком та інвалідністю особам, які проживають на тимчасово окупованих територіях або на територіях, де відбуваються бойові дії, з наступного дня досягнення ними пенсійного віку або встановлення інвалідності, незалежно від терміну звернення за пенсією. Це випливає із законопроекту № 8198, який народні депутати зареєстрували у Верховній Раді.

Законопроєкт, зокрема, пропонує внести нове положення до закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», згідно з яким тимчасово, на період дії воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях, і протягом трьох місяців після його припинення або скасування, пенсія за віком та за інвалідністю особам, які проживають на тимчасово окупованій території або на території, де відбуваються бойові дії, призначається з дня, що настає за днем досягнення особою пенсійного віку або, відповідно, встановлення інвалідності органами медико-соціальної експертизи, незалежно від терміну звернення за пенсією.

Як писали «ФАКТИ», гроші українських пенсіонерів, які опинилися на тимчасово окупованих територіях і не мають змоги отримувати виплати, накопичуються на їхніх рахунках, а пенсію родича, який помер на окупованій території, можна отримати навіть без свідоцтва про смерть.

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