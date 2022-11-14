40.00 / 40.70 40.12 / 41.24
Київ: +7
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Знущався та стріляв у мирних мешканців: на Херсонщині затримали бойовика «ДНР» (фото)

14:21 14 листопада 2022
Співробітники СБУ та бойовик

На звільненій Херсонщині співробітники СБУ затримали бойовика терористичної організації «днр», який воював проти України у складі армії рф.

Як повідомляють в українській спецслужбі, чоловіку, який знущався з мирних жителів, погрожував їм вбивством та стріляв у людей, вже повідомлено про підозру ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Фото СБУ

«Затриманий — мешканець міста Жданівка Донецької області, який у 2014 році добровільно приєднався до підконтрольних країні-агресору незаконних збройних формувань. Згодом отримав «паспорт» місцевої окупаційної адміністрації. На початку повномасштабного вторгнення зрадника «відрядили» до 3 стрілецького взводу 1 роти 5 батальйону 109 полку «народної міліції «днр», — йдеться у повідомленні.

Фото СБУ

Бойовик брав активну участь у бойових діях проти Сил оборони України на Херсонському напрямку.

Слідство встановило факти його стрільби по мирних мешканцях, з яких він хотів вибити зізнання у нібито їхній причетності до українських партизанів чи ДРГ.

Тим часом поліція Херсонщини фіксує воєнні злочини окупантів. Так, в Каховському районі місцева мешканка повідомила, що російські військові розстріляли місцевого жителя на зупинці громадського транспорту. А у місті Олешки за наводкою місцевого колаборанта військові рф почали заселятися в пусті приватні будинки, власники яких тимчасово виїхали з осель.

Фото СБУ

1077

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Винник

«Вірю, що Матінка Божа Олега Винника не залишить»: священик розповів про те, куди насправді подівся відомий співак

Як легко знайти край стрічки скотчу (відео)

Знайти край стрічки скотчу можна за секунду: дізнайтесь, як (відео)

листя

У рази краще за гній: безкоштовні «золоті» добрива, які можна використовувати у листопаді (відео)

холестерин

«Про холестерин забудете назавжди»: готуємо відвар з лікарської рослини

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту