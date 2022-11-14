Знущався та стріляв у мирних мешканців: на Херсонщині затримали бойовика «ДНР» (фото)

На звільненій Херсонщині співробітники СБУ затримали бойовика терористичної організації «днр», який воював проти України у складі армії рф.

Як повідомляють в українській спецслужбі, чоловіку, який знущався з мирних жителів, погрожував їм вбивством та стріляв у людей, вже повідомлено про підозру ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Фото СБУ

«Затриманий — мешканець міста Жданівка Донецької області, який у 2014 році добровільно приєднався до підконтрольних країні-агресору незаконних збройних формувань. Згодом отримав «паспорт» місцевої окупаційної адміністрації. На початку повномасштабного вторгнення зрадника «відрядили» до 3 стрілецького взводу 1 роти 5 батальйону 109 полку «народної міліції «днр», — йдеться у повідомленні.

Фото СБУ

Бойовик брав активну участь у бойових діях проти Сил оборони України на Херсонському напрямку.

Слідство встановило факти його стрільби по мирних мешканцях, з яких він хотів вибити зізнання у нібито їхній причетності до українських партизанів чи ДРГ.

Тим часом поліція Херсонщини фіксує воєнні злочини окупантів. Так, в Каховському районі місцева мешканка повідомила, що російські військові розстріляли місцевого жителя на зупинці громадського транспорту. А у місті Олешки за наводкою місцевого колаборанта військові рф почали заселятися в пусті приватні будинки, власники яких тимчасово виїхали з осель.

Фото СБУ

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