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Суспільство та люди

Дадуть відповідь перед законом: у Міносвіти підрахували кількість викладачів-колаборантів

15:20 14 листопада 2022
Школа

Українській владі відомі прізвища майже всіх педагогів, які пішли на співпрацю з росіянами. Кожен колаборант відповідатиме перед законом. Про це заявив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет в ефірі телемарафону.

За його словами, кількість освітян, які погодилися на колабораційні дії та викладання за російською програмою, «вкрай низька» — лише 1% по Україні і, зокрема, на Херсонщині.

«Кількість вчителів, які погодилися на колабораційні дії та співпрацювали з окупантами, вкрай низька. Ми співпрацюємо з правоохоронними органами, прізвища майже всіх відомі. Вони абсолютно повною мірою відповідатимуть перед законом за свої колабораціоністські дії. Це справа правоохоронних органів, я сподіваюся, що всіх буде притягнуто», — наголошує глава МОН.

Шкарлет додав, що на Херсонщині переважна більшість українських дітей не пішли до школи, а навчалися дистанційно за українською програмою.

«Анонси так і залишилися анонсами. Переважна більшість дітей не пішли до шкіл. Керівниками закладів освіти на Херсонщині взагалі призначали будь-кого. Деякі з них не те що не мали педагогічної освіти, а взагалі були без освіти», — підкреслює Шкарлет.

Міністр також повідомив, що трудові відносини з освітянами-колаборантами уже розірвані.

Як писали «ФАКТИ», раніше голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак заявив, що українські педагоги, які погодяться викладати у школах на тимчасово окупованій рашистами території (обов'язковою умовою для них там є використання освітніх програм рф), можуть бути притягнуті до відповідальності за співпрацю з країною-агресором.

Фото: Depositphotos

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